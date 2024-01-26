https://ria.ru/20240126/voennye-1923588955.html
Лаврентьев заявил об отсутствии прогресса по выводу военных Турции из Сирии
Лаврентьев заявил об отсутствии прогресса по выводу военных Турции из Сирии - РИА Новости, 26.01.2024
Лаврентьев заявил об отсутствии прогресса по выводу военных Турции из Сирии
Прогресса в вопросе вывода турецких военных с сирийской территории нет, присутствие их в Сирии препятствует нормализации сирийско-турецких отношений, но этот... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:41
2024-01-26T10:41
2024-01-26T10:41
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АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. Прогресса в вопросе вывода турецких военных с сирийской территории нет, присутствие их в Сирии препятствует нормализации сирийско-турецких отношений, но этот вопрос решаем, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. "Нет, такого прогресса нет. Турки неофициально заявляют, что они готовы и не будут держать воинский контингент и при соответствующих условиях они будут готовы вывести. Но что такое соответствующие условия, особенно в условиях поддержки сирийской оппозиции? То есть, они под удар будут ставить сирийскую оппозицию", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос агентства, есть ли прогресс в вопросе вывода турецких военных с сирийской территории. "А пока турецкие военные находятся на территории Сирии, конечно, это очень большое препятствие для нормализации сирийско-турецких отношений, но я думаю, что этот вопрос решаем", — добавил он.
https://ria.ru/20240115/siriya-1921336443.html
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в мире, сирия, турция, россия, александр лаврентьев
В мире, Сирия, Турция, Россия, Александр Лаврентьев
Лаврентьев заявил об отсутствии прогресса по выводу военных Турции из Сирии
Лаврентьев: прогресса в вопросе вывода военных Турции с сирийской территории нет