https://ria.ru/20240126/voennye-1923588955.html

Лаврентьев заявил об отсутствии прогресса по выводу военных Турции из Сирии

Лаврентьев заявил об отсутствии прогресса по выводу военных Турции из Сирии - РИА Новости, 26.01.2024

Лаврентьев заявил об отсутствии прогресса по выводу военных Турции из Сирии

Прогресса в вопросе вывода турецких военных с сирийской территории нет, присутствие их в Сирии препятствует нормализации сирийско-турецких отношений, но этот... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:41

2024-01-26T10:41

2024-01-26T10:41

в мире

сирия

турция

россия

александр лаврентьев

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АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. Прогресса в вопросе вывода турецких военных с сирийской территории нет, присутствие их в Сирии препятствует нормализации сирийско-турецких отношений, но этот вопрос решаем, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. "Нет, такого прогресса нет. Турки неофициально заявляют, что они готовы и не будут держать воинский контингент и при соответствующих условиях они будут готовы вывести. Но что такое соответствующие условия, особенно в условиях поддержки сирийской оппозиции? То есть, они под удар будут ставить сирийскую оппозицию", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос агентства, есть ли прогресс в вопросе вывода турецких военных с сирийской территории. "А пока турецкие военные находятся на территории Сирии, конечно, это очень большое препятствие для нормализации сирийско-турецких отношений, но я думаю, что этот вопрос решаем", — добавил он.

https://ria.ru/20240115/siriya-1921336443.html

сирия

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в мире, сирия, турция, россия, александр лаврентьев