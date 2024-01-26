https://ria.ru/20240126/veyp-1923587076.html

В Совфеде высказались против полного запрета вейпов в России

В Совфеде высказались против полного запрета вейпов в России - РИА Новости, 26.01.2024

В Совфеде высказались против полного запрета вейпов в России

Полный запрет продажи вейпов в России не изменит ситуацию, люди найдут обходные пути, гораздо важнее работать с молодёжью для формирования у нее негативного... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:33

2024-01-26T10:33

2024-01-26T10:33

общество

россия

ярослав нилов

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Полный запрет продажи вейпов в России не изменит ситуацию, люди найдут обходные пути, гораздо важнее работать с молодёжью для формирования у нее негативного отношения к таким устройствам, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина. Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России будет внесен в Госдуму в ближайшее время, рассказал ранее РИА Новости автор инициативы, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Ранее на законопроект был получен отзыв правительства, в котором отмечается, что запрет продажи вейпов в России может привести к их нелегальному обороту. "Мы сами понимаем, к нам обращаются общественность и родительское сообщество, что сегодня вейпы - это бич общества. Я отношусь к своему коллеге с огромным уважением, но эту инициативу не поддержу. Потому что однозначно запретить — это легче, но мы приобретаем определенные проблемы в будущем, которые также надо будет решать. Гораздо сложнее и в долгую — это очень аккуратно работать с молодёжью, чтобы им не хотелось даже пробовать эти вейпы", - сказала сенатор. По словам Косихиной, нужно сделать вейпы "немодными" в молодёжной среде — молодёжь падка именно на моду. Это очень важная работа для образовательной сферы, родителей, общественности, подчеркнула парламентарий. "Напомню, что мы приняли закон (о вейпах), но мы его не контролируем, не мониторим, как работает. Эффекта, как видно, нет, раз коллеги выходят с такой инициативой о запрете. А запрет не поменяет ситуацию — настолько все люди гибкие и предприимчивые, что всегда найдётся выход из любой ситуации", - резюмировала политик. Законопроектом вносятся изменения в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Инициативой предлагается установить полный запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки, проект закона есть в распоряжении РИА Новости.

https://ria.ru/20231226/proekt-1918316727.html

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общество, россия, ярослав нилов