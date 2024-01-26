https://ria.ru/20240126/verdikt-1923718310.html

Эрдоган поддержал вердикт Суда ООН по иску против Израиля

Эрдоган поддержал вердикт Суда ООН по иску против Израиля - РИА Новости, 26.01.2024

Эрдоган поддержал вердикт Суда ООН по иску против Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ценным вердикт Международного суда ООН по иску в отношении Израиля и выразил надежду, что он поспособствует... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:09

2024-01-26T17:09

2024-01-26T17:32

израиль

оон

в мире

реджеп тайип эрдоган

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

анкара (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905892482_262:74:3072:1655_1920x0_80_0_0_8ac94079f695aa3116cbebc061ef036c.jpg

СТАМБУЛ, 26 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ценным вердикт Международного суда ООН по иску в отношении Израиля и выразил надежду, что он поспособствует прекращению израильских атак в секторе Газа.Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес решение о временных мерах, запрашиваемых в иске ЮАР, в котором Израиль обвиняется в совершении предполагаемого геноцида в секторе Газа. Председатель МС ООН Джоан Донохью объявила на слушании в пятницу, что суд обязал Израиль принять все меры, чтобы предотвратить геноцид в анклаве. Суд также обязал Израиль срочно обеспечить поступление в сектор Газа гуманитарной помощи. При этом суд не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.Эрдоган написал в Telegram, что "с удовлетворением приветствует ценный вердикт" суда ООН."Мы хотим, чтобы это решение, обязательное к исполнению странами, подписавшими Конвенцию о геноциде, поспособствовало прекращению атак Израиля, не делающего различий между женщинами, детьми, пожилыми людьми", - отметил Эрдоган.Турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит следить за судебным процессом, чтобы виновные в военных преступлениях против палестинцев не остались безнаказанными. Он отметил, что турецкие власти продолжат поддерживать палестинцев и будут прикладывать усилия для достижения долгосрочного и устойчивого прекращения огня.Турецкий президент Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьера Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html

израиль

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, оон, в мире, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анкара (провинция)