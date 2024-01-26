https://ria.ru/20240126/uyazvimost-1923543225.html

Россия нашла "ахиллесову пяту" США, заявила американская разведчица

Россия нашла "ахиллесову пяту" США, заявила американская разведчица - РИА Новости, 26.01.2024

Россия нашла "ахиллесову пяту" США, заявила американская разведчица

Россия выяснила, что группировка спутников-шпионов стала ахиллесовой пятой американской армии, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T02:00

2024-01-26T02:00

2024-01-26T02:00

в мире

сша

россия

ребекка коффлер

министерство обороны сша

китай

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия выяснила, что группировка спутников-шпионов стала ахиллесовой пятой американской армии, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в эфире Fox News."Китайские и российские военные теоретики почти четверть века наблюдали за тактикой американских военных в зонах конфликтов в Косово, Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии. Они узнали, что обширный космический потенциал США — это американская ахиллесова пята из-за практически полной зависимости Штатов от него", — заявила она.По ее словам, "противники" Вашингтона также приняли к сведению, что американцы зависят от спутников и во многих аспектах гражданской жизни: навигации, широкополосном доступе и телекоммуникациях, прогнозировании погоды, мониторинге энергосистем и прочем.Как отметила Коффлер, "звездные войны" перестали считаться гипотетической формой конфликта, учитывая почти полную зависимость США от космоса.Полную расшифровку интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, ребекка коффлер, министерство обороны сша, китай