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Россия нашла "ахиллесову пяту" США, заявила американская разведчица
Россия нашла "ахиллесову пяту" США, заявила американская разведчица - РИА Новости, 26.01.2024
Россия нашла "ахиллесову пяту" США, заявила американская разведчица
Россия выяснила, что группировка спутников-шпионов стала ахиллесовой пятой американской армии, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T02:00
2024-01-26T02:00
2024-01-26T02:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия выяснила, что группировка спутников-шпионов стала ахиллесовой пятой американской армии, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в эфире Fox News."Китайские и российские военные теоретики почти четверть века наблюдали за тактикой американских военных в зонах конфликтов в Косово, Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии. Они узнали, что обширный космический потенциал США — это американская ахиллесова пята из-за практически полной зависимости Штатов от него", — заявила она.По ее словам, "противники" Вашингтона также приняли к сведению, что американцы зависят от спутников и во многих аспектах гражданской жизни: навигации, широкополосном доступе и телекоммуникациях, прогнозировании погоды, мониторинге энергосистем и прочем.Как отметила Коффлер, "звездные войны" перестали считаться гипотетической формой конфликта, учитывая почти полную зависимость США от космоса.Полную расшифровку интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, ребекка коффлер, министерство обороны сша, китай
В мире, США, Россия, Ребекка Коффлер, Министерство обороны США, Китай
Россия нашла "ахиллесову пяту" США, заявила американская разведчица
Экс-офицер Пентагона Коффлер: спутники-шпионы стали ахиллесовой пятой США