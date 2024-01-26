Адвокат Успенской раскрыла, чем артистка ответит в суде Киркорову
Адвокат Успенской раскрыла стратегию защиты певицы в суде против Киркорова
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Елена Сенина, адвокат Любови Успенской, рассказала РИА Новости о стратегии защиты певицы по иску, поданному против нее Филиппом Киркоровым.
Накануне Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению иск Киркорова к Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации. Народный артист намерен отсудить 12 миллионов рублей за то, что певица в интервью блогеру Алене Жигаловой назвала музыканта "женоненавистником".
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"Нам придется в суде представить доказательства, свидетельствующие о том, что у Любови Успенской были основания для того чтобы высказать свое мнение о Филиппе Киркорове", — пояснила Елена Сенина.
Успенская намерена представить суду материалы, характеризующие личность поп-короля и то, как его воспринимает общество.
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"Нам придется, конечно, все подтверждающие материалы, которые имели место быть в отношении Филиппа Киркорова, в том числе в СМИ, представить в суд, — рассказала Сенина. — Начиная, пожалуй, с "розовой кофточки" и завершая "голой вечеринкой", потому что все это — материалы, характеризующие личность."
Адвокат сообщила, что Любовь Успенская уверена в своей правоте и готова к суду.
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"Нам досудебное урегулирование и примирение сторон не предлагалось. А сами мы не выступим с такой инициативой точно, потому что считаем, что правда на нашей стороне", — резюмировала адвокат.
Киркоров подал иск 13 декабря, однако дело приняли к рассмотрению только 25 января. Первая беседа сторон назначена на 11 марта.
В иске ответчиками, кроме Успенской, фигурируют блогер Жигалова, а также "Дзен.Платформа" и ВКонтакте, на чьих ресурсах размещено интервью.