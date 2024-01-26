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Адвокат Успенской раскрыла, чем артистка ответит в суде Киркорову - РИА Новости, 26.01.2024
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Шоубиз
 
11:54 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/uspenskaya-1923497129.html
Адвокат Успенской раскрыла, чем артистка ответит в суде Киркорову
Адвокат Успенской раскрыла, чем артистка ответит в суде Киркорову - РИА Новости, 26.01.2024
Адвокат Успенской раскрыла, чем артистка ответит в суде Киркорову
Елена Сенина, адвокат Любови Успенской, рассказала РИА Новости о стратегии защиты певицы по иску, поданному против нее Филиппом Киркоровым. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:54
2024-01-26T11:54
шоубиз
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
филипп киркоров
любовь успенская
скандал
"голая вечеринка"
москва
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Елена Сенина, адвокат Любови Успенской, рассказала РИА Новости о стратегии защиты певицы по иску, поданному против нее Филиппом Киркоровым. Накануне Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению иск Киркорова к Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации. Народный артист намерен отсудить 12 миллионов рублей за то, что певица в интервью блогеру Алене Жигаловой назвала музыканта "женоненавистником".&quot;Нам придется в суде представить доказательства, свидетельствующие о том, что у Любови Успенской были основания для того чтобы высказать свое мнение о Филиппе Киркорове&quot;, — пояснила Елена Сенина.Успенская намерена представить суду материалы, характеризующие личность поп-короля и то, как его воспринимает общество. "Нам придется, конечно, все подтверждающие материалы, которые имели место быть в отношении Филиппа Киркорова, в том числе в СМИ, представить в суд, — рассказала Сенина. — Начиная, пожалуй, с "розовой кофточки" и завершая "голой вечеринкой", потому что все это — материалы, характеризующие личность." Адвокат сообщила, что Любовь Успенская уверена в своей правоте и готова к суду. "Нам досудебное урегулирование и примирение сторон не предлагалось. А сами мы не выступим с такой инициативой точно, потому что считаем, что правда на нашей стороне", — резюмировала адвокат. Киркоров подал иск 13 декабря, однако дело приняли к рассмотрению только 25 января. Первая беседа сторон назначена на 11 марта. В иске ответчиками, кроме Успенской, фигурируют блогер Жигалова, а также "Дзен.Платформа" и ВКонтакте, на чьих ресурсах размещено интервью.
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новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, филипп киркоров, любовь успенская, скандал, "голая вечеринка", москва
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, скандал, "Голая вечеринка", Москва
Адвокат Успенской раскрыла, чем артистка ответит в суде Киркорову

Адвокат Успенской раскрыла стратегию защиты певицы в суде против Киркорова

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Елена Сенина, адвокат Любови Успенской, рассказала РИА Новости о стратегии защиты певицы по иску, поданному против нее Филиппом Киркоровым.
Накануне Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению иск Киркорова к Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации. Народный артист намерен отсудить 12 миллионов рублей за то, что певица в интервью блогеру Алене Жигаловой назвала музыканта "женоненавистником".
«

"Нам придется в суде представить доказательства, свидетельствующие о том, что у Любови Успенской были основания для того чтобы высказать свое мнение о Филиппе Киркорове", — пояснила Елена Сенина.

Успенская намерена представить суду материалы, характеризующие личность поп-короля и то, как его воспринимает общество.
«
"Нам придется, конечно, все подтверждающие материалы, которые имели место быть в отношении Филиппа Киркорова, в том числе в СМИ, представить в суд, — рассказала Сенина. — Начиная, пожалуй, с "розовой кофточки" и завершая "голой вечеринкой", потому что все это — материалы, характеризующие личность."
Адвокат сообщила, что Любовь Успенская уверена в своей правоте и готова к суду.
«
"Нам досудебное урегулирование и примирение сторон не предлагалось. А сами мы не выступим с такой инициативой точно, потому что считаем, что правда на нашей стороне", — резюмировала адвокат.
Киркоров подал иск 13 декабря, однако дело приняли к рассмотрению только 25 января. Первая беседа сторон назначена на 11 марта.
В иске ответчиками, кроме Успенской, фигурируют блогер Жигалова, а также "Дзен.Платформа" и ВКонтакте, на чьих ресурсах размещено интервью.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Адвокат Успенской рассказала о реакции артистки на иск Киркорова
14 декабря 2023, 13:42
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесФилипп КиркоровЛюбовь Успенскаяскандал"Голая вечеринка"Москва
 
 
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