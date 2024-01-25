https://ria.ru/20240125/kirkorov-1923484225.html
Суд принял к рассмотрению иск Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей
Суд принял к рассмотрению иск Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей - РИА Новости, 25.01.2024
Суд принял к рассмотрению иск Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей
Суд принял к рассмотрению иск народного артиста России Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации на 12... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:59
2024-01-25T17:59
2024-01-25T17:59
шоубиз
филипп киркоров
любовь успенская
александр добровинский
россия
знаменитости
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915574830_0:105:3173:1890_1920x0_80_0_0_30818cc3a2103679006c6c86f1efde66.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Суд принял к рассмотрению иск народного артиста России Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации на 12 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.Заседание должно пройти 11 марта в 14:30 в Замоскворецком суде Москвы.Киркоров подал иск 13 декабря, однако дело приняли к рассмотрению только сейчас. По словам адвоката, все дело в январских праздниках. "Как вы знаете, в новогодние праздники никто не работает, в том числе, суды. В январе начинают разбираться дела, в первую очередь, те, которые были начаты перед новым годом. Наш иск был рассмотрен, принят судом и назначено первое слушание", — сообщил он.На вопрос, были ли попытки досудебного урегулирования конфликта или намек на мировое соглашение между артистами, представитель Киркорова ответил, что "не было". Филипп Киркоров обиделся на Любовь Успенскую за интервью блогеру Алене Жигаловой, в котором певца назвали "женоненавистником". За это народный артист потребовал моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей, а также выплаты понесенных расходов, которые составляют еще около двух миллионов.В иске фигурируют "Дзен.Платформа" и ВКонтакте, на чьих ресурсах размещено интервью.
https://ria.ru/20240123/krid-1923012755.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915574830_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_81a9be8b71ee9a0d32250023df9540f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, любовь успенская, александр добровинский, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Александр Добровинский, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Суд принял к рассмотрению иск Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей
Суд назначил заседание по иску Киркорова к Успенской о защите чести на март
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Суд принял к рассмотрению иск народного артиста России Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации на 12 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
Заседание должно пройти 11 марта в 14:30 в Замоскворецком суде Москвы
.
Киркоров подал иск 13 декабря, однако дело приняли к рассмотрению только сейчас. По словам адвоката, все дело в январских праздниках.
«
"Как вы знаете, в новогодние праздники никто не работает, в том числе, суды. В январе начинают разбираться дела, в первую очередь, те, которые были начаты перед новым годом. Наш иск был рассмотрен, принят судом и назначено первое слушание", — сообщил он.
На вопрос, были ли попытки досудебного урегулирования конфликта или намек на мировое соглашение между артистами, представитель Киркорова ответил, что "не было".
Филипп Киркоров обиделся на Любовь Успенскую за интервью блогеру Алене Жигаловой, в котором певца назвали "женоненавистником".
За это народный артист потребовал моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей, а также выплаты понесенных расходов, которые составляют еще около двух миллионов.
В иске фигурируют "Дзен.Платформа" и ВКонтакте, на чьих ресурсах размещено интервью.
На Крида подали в суд на 15 миллионов рублей за мат в песне