https://ria.ru/20240125/kirkorov-1923484225.html

Суд принял к рассмотрению иск Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей

Суд принял к рассмотрению иск Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей - РИА Новости, 25.01.2024

Суд принял к рассмотрению иск Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей

Суд принял к рассмотрению иск народного артиста России Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации на 12... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:59

2024-01-25T17:59

2024-01-25T17:59

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Суд принял к рассмотрению иск народного артиста России Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации на 12 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.Заседание должно пройти 11 марта в 14:30 в Замоскворецком суде Москвы.Киркоров подал иск 13 декабря, однако дело приняли к рассмотрению только сейчас. По словам адвоката, все дело в январских праздниках. "Как вы знаете, в новогодние праздники никто не работает, в том числе, суды. В январе начинают разбираться дела, в первую очередь, те, которые были начаты перед новым годом. Наш иск был рассмотрен, принят судом и назначено первое слушание", — сообщил он.На вопрос, были ли попытки досудебного урегулирования конфликта или намек на мировое соглашение между артистами, представитель Киркорова ответил, что "не было". Филипп Киркоров обиделся на Любовь Успенскую за интервью блогеру Алене Жигаловой, в котором певца назвали "женоненавистником". За это народный артист потребовал моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей, а также выплаты понесенных расходов, которые составляют еще около двух миллионов.В иске фигурируют "Дзен.Платформа" и ВКонтакте, на чьих ресурсах размещено интервью.

https://ria.ru/20240123/krid-1923012755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

филипп киркоров, любовь успенская, александр добровинский, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес