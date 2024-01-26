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В ООН подсчитали ущерб инфраструктуре, который нанес украинский конфликт - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 26.01.2024 (обновлено: 15:33 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/uscherb-1923684545.html
В ООН подсчитали ущерб инфраструктуре, который нанес украинский конфликт
В ООН подсчитали ущерб инфраструктуре, который нанес украинский конфликт - РИА Новости, 26.01.2024
В ООН подсчитали ущерб инфраструктуре, который нанес украинский конфликт
Конфликт вокруг Украины нанес зданиям и общественной инфраструктуре ущерб на сумму около 135 миллиардов долларов, повреждено 1,4 миллиона единиц жилья,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:32
2024-01-26T15:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
владимир путин
оон
нато
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ЖЕНЕВА, 26 янв - РИА Новости. Конфликт вокруг Украины нанес зданиям и общественной инфраструктуре ущерб на сумму около 135 миллиардов долларов, повреждено 1,4 миллиона единиц жилья, говорится в опубликованном заявлении на сайте Международной организации ООН по миграции (МОМ). Организация сообщает, что подсчитала ущерб, нанесенный жилой инфраструктуре с 24 февраля 2022 года, но, называя его "ущербом на Украине", не указывает, какая доля от него приходится на новые российские регионы. "По оценкам, стоимость прямого ущерба зданиям и общественной инфраструктуре на Украине составляет 135 миллиардов долларов, и эта цифра растет по мере продолжения войны", - сказано в документе МОМ. Также, по данным организации, примерно 1,4 миллиона единиц жилья повреждены, причем около трети из этих повреждений считаются непоправимыми. В МОМ назвали приоритетными задачами "обеспечение доступным жильем и реконструкцию" на Украине, приведя данные о том, что внутренне перемещенными лицами в стране остаются 3,7 миллиона человек, а в свои дома уже вернулись 4,6 миллиона жителей. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922638297.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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россия, украина, европа, владимир путин, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, ООН, НАТО
В ООН подсчитали ущерб инфраструктуре, который нанес украинский конфликт

МОМ: украинских конфликт нанес ущерб инфраструктуре на 135 миллиардов долларов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 янв - РИА Новости. Конфликт вокруг Украины нанес зданиям и общественной инфраструктуре ущерб на сумму около 135 миллиардов долларов, повреждено 1,4 миллиона единиц жилья, говорится в опубликованном заявлении на сайте Международной организации ООН по миграции (МОМ).
Организация сообщает, что подсчитала ущерб, нанесенный жилой инфраструктуре с 24 февраля 2022 года, но, называя его "ущербом на Украине", не указывает, какая доля от него приходится на новые российские регионы.
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"По оценкам, стоимость прямого ущерба зданиям и общественной инфраструктуре на Украине составляет 135 миллиардов долларов, и эта цифра растет по мере продолжения войны", - сказано в документе МОМ.
Также, по данным организации, примерно 1,4 миллиона единиц жилья повреждены, причем около трети из этих повреждений считаются непоправимыми.
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В МОМ назвали приоритетными задачами "обеспечение доступным жильем и реконструкцию" на Украине, приведя данные о том, что внутренне перемещенными лицами в стране остаются 3,7 миллиона человек, а в свои дома уже вернулись 4,6 миллиона жителей.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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