https://ria.ru/20240126/ukraina-1923736106.html

Грызлов назвал корнем трагедии Украины ее превращение в антипод России

Грызлов назвал корнем трагедии Украины ее превращение в антипод России - РИА Новости, 26.01.2024

Грызлов назвал корнем трагедии Украины ее превращение в антипод России

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что корень трагедии Украины кроется в том, что внешние силы стали превращать ее в уродливый антипод России. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:15

2024-01-26T18:15

2024-01-26T18:15

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что корень трагедии Украины кроется в том, что внешние силы стали превращать ее в уродливый антипод России. "Действия украинских властей – это составляющая общей политики Запада по наращиванию угроз безопасности России. В этом кроется корень трагедии Украины. Братскую и родственную нам страну внешние силы стали превращать в уродливый антипод России, в антироссию, насильно разрывать исторически сложившиеся политические, гуманитарные и экономические связи, искусственно насаждать чуждые обществу ценности", - говорится в приветствии Грызлова участникам открытого диалога на тему "Преступления украинского режима против человечности". Он напомнил, что страны НАТО вместо достижения конкретных договоренностей с РФ по обеспечению взаимной безопасности "предпочли снабжать Украину вооружениями, направлять инструкторов, проводить учения, закрывая глаза на творящиеся преступления и беззаконие (в Донбассе – ред.)". "Сейчас уже всем очевидны бенефициары "гибридной войны", развязанной против России. Это - поставщики Киеву боеприпасов, стрелкового оружия, тяжелого вооружения, ракет, в перспективе – самолетов западного образца. Тезис о том, что НАТО не участвует в конфликте, а только лишь поставляет вооружение, – абсолютно несостоятелен", - заявил Грызлов. Он обратил внимание, что этим оружием "безжалостно, преднамеренно и сознательно бьют по сугубо гражданским объектам, как это было при атаке на жилые кварталы Белгорода 30 декабря 2023 года". "Основной удар пришелся по рождественской ярмарке… В результате погибли 25 человек, включая пятерых детей, ранения получили свыше ста человек. Нам известно, что к организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подталкивающие власти нынешней Украины к совершению военных преступлений. Целенаправленная агрессия ВСУ против гражданского населения российских городов продолжается", - продолжил посол. Он также напомнил об ударе из реактивных систем залпового огня 21 января по кварталу "Текстильщик" Донецка, о сбитом 24 января российском самолете Ил-76, перевозившем 65 военнослужащих ВСУ для согласованного обмена военнопленными. "В Киеве были прекрасно осведомлены о готовящемся обмене. Знали, как и каким маршрутом будут доставляться военнопленные. Атака на самолет была преднамеренной и карательной по своей сути акцией, которая в очередной раз наглядно демонстрирует бесчеловечность и жестокость украинских властей, в том числе в отношении своих же военных", - заявил Грызлов. Он добавил, что "покровители киевского режима стараются замалчивать последствия таких варварских терактов". "Поражающий своим лицемерием подход только побуждает нас еще активнее говорить на международных площадках о преступлениях укронацистов. Российская сторона предпринимает все возможные усилия, чтобы этот сюжет звучал во всех форматах – в зале заседания Совбеза ООН и Генассамблеи, в специализированных комитетах и комиссиях ООН и других международных организаций", - подчеркнул дипломат. Он также сообщил, что Следственный комитет и Генпрокуратура РФ расследуют преступления, совершенные украинскими формированиями против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. "Более чем за девять лет работы собраны тысячи томов подтверждающих материалов. Возбуждено свыше 4 тысяч уголовных дел. Более 180 уголовных дел передано в суд с утвержденными обвинительными заключениями. Порядка 140 уголовных дел уже рассмотрено по существу с вынесением обвинительных приговоров в отношении украинских военнослужащих, осужденных за совершение убийств мирных жителей и жестокое обращение с гражданским населением. Виновным назначены наказания в виде длительного лишения свободы, вплоть до пожизненного срока", - проинформировал Грызлов.

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922638297.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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Кирилл Волков

россия, украина, борис грызлов, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр