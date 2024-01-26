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Австралийский журналист рассказал, о чем говорит ложь Киева про Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
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14:31 26.01.2024 (обновлено: 14:32 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923659880.html
Австралийский журналист рассказал, о чем говорит ложь Киева про Ил-76
Австралийский журналист рассказал, о чем говорит ложь Киева про Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
Австралийский журналист рассказал, о чем говорит ложь Киева про Ил-76
Отказ Украины признать вину после удара по самолету Ил-76 с военнопленными показывает, что Киеву позволено все для защиты интересов западных элит, заявил РИА... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:31
2024-01-26T14:32
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Отказ Украины признать вину после удара по самолету Ил-76 с военнопленными показывает, что Киеву позволено все для защиты интересов западных элит, заявил РИА Новости независимый журналист из Австралии и основатель Telegram-канала CafeRevolution Джонатан Халперн. "Они будут врать и говорить, что не сбивали самолет, и снова обвинять Россию. Старая история, которую повторяют на Западе… Россия бомбит Россию", - сказал Халперн. По его словам, западной аудитории будет легко "продать" эту историю, так как она находится в контролируемой информационной изоляции. "Украине разрешается делать все, что она хочет, потому что она служит интересам западных элит, особенно американского оборонно-промышленного комплекса. Западная аудитория получает очень мало информации из РФ, повестка полностью контролируется", - сказал собеседник агентства. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима
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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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в мире, россия, киев, украина, вячеслав володин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, госдума рф, конгресс сша, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Россия, Киев, Украина, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Конгресс США, Ил-76, ЗРК С-300, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Австралийский журналист рассказал, о чем говорит ложь Киева про Ил-76

Халперн: отказ Киева признать вину по Ил-76 показывает, что Киеву позволено все

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Отказ Украины признать вину после удара по самолету Ил-76 с военнопленными показывает, что Киеву позволено все для защиты интересов западных элит, заявил РИА Новости независимый журналист из Австралии и основатель Telegram-канала CafeRevolution Джонатан Халперн.
«
"Они будут врать и говорить, что не сбивали самолет, и снова обвинять Россию. Старая история, которую повторяют на Западе… Россия бомбит Россию", - сказал Халперн.
По его словам, западной аудитории будет легко "продать" эту историю, так как она находится в контролируемой информационной изоляции.
"Украине разрешается делать все, что она хочет, потому что она служит интересам западных элит, особенно американского оборонно-промышленного комплекса. Западная аудитория получает очень мало информации из РФ, повестка полностью контролируется", - сказал собеседник агентства.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима
Последний разговор погибшего в Ил-76 военнопленного с матерью - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Один из погибших в Ил-76 попал в список на обмен с четвертой попытки
Вчера, 13:25
 
В миреРоссияКиевУкраинаВячеслав ВолодинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныГосдума РФКонгресс СШАИл-76ЗРК С-300Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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