https://ria.ru/20240126/ukraina-1923659880.html

Австралийский журналист рассказал, о чем говорит ложь Киева про Ил-76

Австралийский журналист рассказал, о чем говорит ложь Киева про Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024

Австралийский журналист рассказал, о чем говорит ложь Киева про Ил-76

Отказ Украины признать вину после удара по самолету Ил-76 с военнопленными показывает, что Киеву позволено все для защиты интересов западных элит, заявил РИА... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:31

2024-01-26T14:31

2024-01-26T14:32

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Отказ Украины признать вину после удара по самолету Ил-76 с военнопленными показывает, что Киеву позволено все для защиты интересов западных элит, заявил РИА Новости независимый журналист из Австралии и основатель Telegram-канала CafeRevolution Джонатан Халперн. "Они будут врать и говорить, что не сбивали самолет, и снова обвинять Россию. Старая история, которую повторяют на Западе… Россия бомбит Россию", - сказал Халперн. По его словам, западной аудитории будет легко "продать" эту историю, так как она находится в контролируемой информационной изоляции. "Украине разрешается делать все, что она хочет, потому что она служит интересам западных элит, особенно американского оборонно-промышленного комплекса. Западная аудитория получает очень мало информации из РФ, повестка полностью контролируется", - сказал собеседник агентства. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима

https://ria.ru/20240126/plennyy-1923642176.html

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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2024-01-26T14:31 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, украина, вячеслав володин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, госдума рф, конгресс сша, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области