Австралийский журналист рассказал, о чем говорит ложь Киева про Ил-76
Халперн: отказ Киева признать вину по Ил-76 показывает, что Киеву позволено все
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Отказ Украины признать вину после удара по самолету Ил-76 с военнопленными показывает, что Киеву позволено все для защиты интересов западных элит, заявил РИА Новости независимый журналист из Австралии и основатель Telegram-канала CafeRevolution Джонатан Халперн.
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"Они будут врать и говорить, что не сбивали самолет, и снова обвинять Россию. Старая история, которую повторяют на Западе… Россия бомбит Россию", - сказал Халперн.
По его словам, западной аудитории будет легко "продать" эту историю, так как она находится в контролируемой информационной изоляции.
"Украине разрешается делать все, что она хочет, потому что она служит интересам западных элит, особенно американского оборонно-промышленного комплекса. Западная аудитория получает очень мало информации из РФ, повестка полностью контролируется", - сказал собеседник агентства.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима