В Раде назвали претендентов на место Залужного
Депутат Рады Безуглая: место Залужного могут занять Мойсюк, Буданов или Сырский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На место главнокомандующего ВСУ в случае отставки Валерия Залужного претендуют три кандидата, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Ее слова приводит издание "Страна.ua".
"Она называет три имени: главы ГУР Кирилла Буданова, Евгения Мойсюка, зама Залужного и бывшего командира десантных войск, и Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками", — говорится в публикации.
"Она называет три имени: главы ГУР Кирилла Буданова, Евгения Мойсюка, зама Залужного и бывшего командира десантных войск, и Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками", — говорится в публикации.
При этом Безуглая уточнила, что ее личные впечатления и наблюдения, а не полученная от источников информация.
Парламентарий уже давно заочно конфликтует с главкомом. Так, ранее она заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана по продолжению боевых действий и провал контрнаступления. По ее мнению, такое руководство должно уйти.
Парламентарий уже давно заочно конфликтует с главкомом. Так, ранее она заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана по продолжению боевых действий и провал контрнаступления. По ее мнению, такое руководство должно уйти.
В начале января украинский депутат Вадим Ивченко заявил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности решил отозвать Безуглую с должности его замглавы. Позднее парламент зарегистрировал соответствующее постановление.
Безуглая, со своей стороны, написала заявление на выход из партии "Слуга народа", обвинив депутатов в том, что они вонзают "нож в спину". По ее словам, коллеги хотят, чтобы она не говорила о бездействии комитета по вопросам нацбезопасности, а также закрывают глаза на убийство украинским генералитетом граждан страны. Парламентарий добавила, что остается депутатом и продолжает поддерживать инициативы Владимира Зеленского.