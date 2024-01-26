https://ria.ru/20240126/ukraina-1923645315.html

В Раде назвали претендентов на место Залужного

В Раде назвали претендентов на место Залужного - РИА Новости, 26.01.2024

В Раде назвали претендентов на место Залужного

На место главнокомандующего ВСУ в случае отставки Валерия Залужного претендуют три кандидата, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Ее слова... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:36

2024-01-26T13:36

2024-01-26T14:13

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На место главнокомандующего ВСУ в случае отставки Валерия Залужного претендуют три кандидата, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Ее слова приводит издание "Страна.ua"."Она называет три имени: главы ГУР Кирилла Буданова, Евгения Мойсюка, зама Залужного и бывшего командира десантных войск, и Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками", — говорится в публикации. При этом Безуглая уточнила, что ее личные впечатления и наблюдения, а не полученная от источников информация.Парламентарий уже давно заочно конфликтует с главкомом. Так, ранее она заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана по продолжению боевых действий и провал контрнаступления. По ее мнению, такое руководство должно уйти.В начале января украинский депутат Вадим Ивченко заявил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности решил отозвать Безуглую с должности его замглавы. Позднее парламент зарегистрировал соответствующее постановление.Безуглая, со своей стороны, написала заявление на выход из партии "Слуга народа", обвинив депутатов в том, что они вонзают "нож в спину". По ее словам, коллеги хотят, чтобы она не говорила о бездействии комитета по вопросам нацбезопасности, а также закрывают глаза на убийство украинским генералитетом граждан страны. Парламентарий добавила, что остается депутатом и продолжает поддерживать инициативы Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20240120/zaluzhnyy-1922528165.html

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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины, кирилл буданов, александр сырский