https://ria.ru/20240126/ukraina-1923640977.html
Песков: сбив Ил-76 с пленными, Киев продолжил уничтожение своих людей
Песков: сбив Ил-76 с пленными, Киев продолжил уничтожение своих людей - РИА Новости, 26.01.2024
Песков: сбив Ил-76 с пленными, Киев продолжил уничтожение своих людей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сбитом Ил-76, на борту которого были украинские военнопленные, заявил, что Киев последовательно... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:21
2024-01-26T13:21
2024-01-26T13:21
киев
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сбитом Ил-76, на борту которого были украинские военнопленные, заявил, что Киев последовательно уничтожает свое население с 2014 года, это продолжение. ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Погибли все находившиеся на борту 74 человека - пленные, шесть членов экипажа и три сопровождающих. "Это беспрецедентные факты. Мы знаем, что Киев не в первый раз уже уничтожает своих людей. Они, собственно, начали последовательно это делать с 2014 года. Киев начал уничтожать свое население. Это продолжение этих действий", - сказал Песков, говоря об Ил-76.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923584781_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b14fb4cc672005d6bc3d3c1313ee5ab3.jpg
Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2024-01-26T13:21
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Песков: сбив Ил-76 с пленными, Киев продолжил уничтожение своих людей
Песков назвал уничтожение Киевом Ил-76 с пленными украинцами беспрецедентным
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сбитом Ил-76, на борту которого были украинские военнопленные, заявил, что Киев последовательно уничтожает свое население с 2014 года, это продолжение.
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Погибли все находившиеся на борту 74 человека - пленные, шесть членов экипажа и три сопровождающих.
"Это беспрецедентные факты. Мы знаем, что Киев не в первый раз уже уничтожает своих людей. Они, собственно, начали последовательно это делать с 2014 года. Киев начал уничтожать свое население. Это продолжение этих действий", - сказал Песков, говоря об Ил-76.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.