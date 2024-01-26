https://ria.ru/20240126/ukraina-1923627584.html
Песков опроверг информацию об изменении позиции России по Украине и НАТО
Песков опроверг информацию об изменении позиции России по Украине и НАТО - РИА Новости, 26.01.2024
Песков опроверг информацию об изменении позиции России по Украине и НАТО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, сообщения СМИ о том, что Россия готова отказаться от нейтрального статуса Украины. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:58
2024-01-26T12:58
2024-01-26T13:30
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, сообщения СМИ о том, что Россия готова отказаться от нейтрального статуса Украины. "Это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Песков отметил, позиция Москвы по вопросу вступления Украины в НАТО не менялась.Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что президент Владимир Путин якобы посылает по неофициальным каналам сигналы США о готовности к переговорам по завершению "военной спецоперации" на Украине.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков опроверг информацию об изменении позиции России по Украине и НАТО
Песков опроверг сообщение Bloomberg о смене позиции по членству Украины в НАТО