https://ria.ru/20240126/ukraina-1923627584.html

Песков опроверг информацию об изменении позиции России по Украине и НАТО

Песков опроверг информацию об изменении позиции России по Украине и НАТО - РИА Новости, 26.01.2024

Песков опроверг информацию об изменении позиции России по Украине и НАТО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, сообщения СМИ о том, что Россия готова отказаться от нейтрального статуса Украины. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:58

2024-01-26T12:58

2024-01-26T13:30

специальная военная операция на украине

в мире

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дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, сообщения СМИ о том, что Россия готова отказаться от нейтрального статуса Украины. "Это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Песков отметил, позиция Москвы по вопросу вступления Украины в НАТО не менялась.Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что президент Владимир Путин якобы посылает по неофициальным каналам сигналы США о готовности к переговорам по завершению "военной спецоперации" на Украине.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, нато, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр