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Песков опроверг информацию об изменении позиции России по Украине и НАТО - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 26.01.2024 (обновлено: 13:30 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923627584.html
Песков опроверг информацию об изменении позиции России по Украине и НАТО
Песков опроверг информацию об изменении позиции России по Украине и НАТО - РИА Новости, 26.01.2024
Песков опроверг информацию об изменении позиции России по Украине и НАТО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, сообщения СМИ о том, что Россия готова отказаться от нейтрального статуса Украины. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:58
2024-01-26T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, сообщения СМИ о том, что Россия готова отказаться от нейтрального статуса Украины. "Это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Песков отметил, позиция Москвы по вопросу вступления Украины в НАТО не менялась.Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что президент Владимир Путин якобы посылает по неофициальным каналам сигналы США о готовности к переговорам по завершению "военной спецоперации" на Украине.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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в мире, россия, украина, нато, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков опроверг информацию об изменении позиции России по Украине и НАТО

Песков опроверг сообщение Bloomberg о смене позиции по членству Украины в НАТО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, сообщения СМИ о том, что Россия готова отказаться от нейтрального статуса Украины.
"Это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков отметил, позиция Москвы по вопросу вступления Украины в НАТО не менялась.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что президент Владимир Путин якобы посылает по неофициальным каналам сигналы США о готовности к переговорам по завершению "военной спецоперации" на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНАТОДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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