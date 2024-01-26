Рейтинг@Mail.ru
На Украине по требованию Запада отменят выплаты внутренним переселенцам - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923616623.html
На Украине по требованию Запада отменят выплаты внутренним переселенцам
На Украине по требованию Запада отменят выплаты внутренним переселенцам - РИА Новости, 26.01.2024
На Украине по требованию Запада отменят выплаты внутренним переселенцам
Правительство Украины по требованию западных партнеров в ближайшее время планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:19
2024-01-26T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ирина верещук
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Правительство Украины по требованию западных партнеров в ближайшее время планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев, приводит слова вице-премьера Ирины Верещук агентство РБК-Украина. В конце декабря Верещук заявляла, что порядка двух миллионов граждан Украины, которые являются внутренними переселенцами, с 1 февраля могут лишиться социальных выплат. "У нас уменьшается доходная часть бюджета. Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным стандартам (вынужденным переселенцам - ред.) два года достаточно для того, чтобы адаптироваться (на новом месте - ред.). Поэтому в ближайшее время ждем внесения изменений от министерства социальной политики (информацию по категориям, которым отменят выплаты – ред.)", – приводит слова Верещук агентство РБК-Украина. Вице-премьер добавила, что в 2022 году на выплаты переселенцам было потрачено из бюджета 57 миллиардов гривен (1,5 миллиарда долларов), в 2023 году – 73 миллиарда гривен (1,9 миллиарда долларов). Правительство планирует в 2024 году уменьшить эту сумму снова до 57 миллиардов гривен. Вице-премьер напомнила, что на Украине около 4,9 миллиона человек, считающихся внутренними переселенцами, из них 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты. Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что парламент принял во втором и окончательном чтении проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923577287.html
https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ирина верещук, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ирина Верещук, Верховная Рада Украины
На Украине по требованию Запада отменят выплаты внутренним переселенцам

Верещук: Киев по требованию Запада отменит выплаты на проживание переселенцев

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Правительство Украины по требованию западных партнеров в ближайшее время планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев, приводит слова вице-премьера Ирины Верещук агентство РБК-Украина.
В конце декабря Верещук заявляла, что порядка двух миллионов граждан Украины, которые являются внутренними переселенцами, с 1 февраля могут лишиться социальных выплат.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие в Николаеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Население Украины за десять лет сократилось в 2,5 раза, заявил экс-премьер
09:38
"У нас уменьшается доходная часть бюджета. Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным стандартам (вынужденным переселенцам - ред.) два года достаточно для того, чтобы адаптироваться (на новом месте - ред.). Поэтому в ближайшее время ждем внесения изменений от министерства социальной политики (информацию по категориям, которым отменят выплаты – ред.)", – приводит слова Верещук агентство РБК-Украина.
Вице-премьер добавила, что в 2022 году на выплаты переселенцам было потрачено из бюджета 57 миллиардов гривен (1,5 миллиарда долларов), в 2023 году – 73 миллиарда гривен (1,9 миллиарда долларов). Правительство планирует в 2024 году уменьшить эту сумму снова до 57 миллиардов гривен. Вице-премьер напомнила, что на Украине около 4,9 миллиона человек, считающихся внутренними переселенцами, из них 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты.
Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что парламент принял во втором и окончательном чтении проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
"Денег больше нет". Зеленский пообещал смерть миллионам украинцев
15 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИрина ВерещукВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала