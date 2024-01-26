https://ria.ru/20240126/ukraina-1923616623.html

На Украине по требованию Запада отменят выплаты внутренним переселенцам

На Украине по требованию Запада отменят выплаты внутренним переселенцам - РИА Новости, 26.01.2024

На Украине по требованию Запада отменят выплаты внутренним переселенцам

Правительство Украины по требованию западных партнеров в ближайшее время планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:19

2024-01-26T12:19

2024-01-26T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ирина верещук

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Правительство Украины по требованию западных партнеров в ближайшее время планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев, приводит слова вице-премьера Ирины Верещук агентство РБК-Украина. В конце декабря Верещук заявляла, что порядка двух миллионов граждан Украины, которые являются внутренними переселенцами, с 1 февраля могут лишиться социальных выплат. "У нас уменьшается доходная часть бюджета. Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным стандартам (вынужденным переселенцам - ред.) два года достаточно для того, чтобы адаптироваться (на новом месте - ред.). Поэтому в ближайшее время ждем внесения изменений от министерства социальной политики (информацию по категориям, которым отменят выплаты – ред.)", – приводит слова Верещук агентство РБК-Украина. Вице-премьер добавила, что в 2022 году на выплаты переселенцам было потрачено из бюджета 57 миллиардов гривен (1,5 миллиарда долларов), в 2023 году – 73 миллиарда гривен (1,9 миллиарда долларов). Правительство планирует в 2024 году уменьшить эту сумму снова до 57 миллиардов гривен. Вице-премьер напомнила, что на Украине около 4,9 миллиона человек, считающихся внутренними переселенцами, из них 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты. Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что парламент принял во втором и окончательном чтении проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923577287.html

https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, ирина верещук, верховная рада украины