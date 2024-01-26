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Польша потеряет суверенитет при Туске, заявил Качиньский - РИА Новости, 26.01.2024
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15:10 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/tusk-1923671283.html
Польша потеряет суверенитет при Туске, заявил Качиньский
Польша потеряет суверенитет при Туске, заявил Качиньский - РИА Новости, 26.01.2024
Польша потеряет суверенитет при Туске, заявил Качиньский
Лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что Польша под управлением премьер-министра Дональда Туска... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:10
2024-01-26T15:10
в мире
польша
брюссель
берлин (город)
ярослав качиньский
дональд туск
право и справедливость
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ВАРШАВА, 26 янв — РИА Новости. Лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что Польша под управлением премьер-министра Дональда Туска потеряет суверенитет. По его утверждению, "в Польше нарушается конституция и законы, происходит захват власти, в частности госСМИ и прокуратуры". "Гражданам говорят, говорит сам премьер, что ничего не изменится, но совсем другое он говорит в Брюсселе. По сути, мы имеем дело с согласием на немецкий диктат, на немецкий путь", - указал Качиньский, добавив, что этот путь основан на мелких уступках, которые приведут к полному подчинению Берлину. "Нам предстоит утратить суверенитет", - предупредил он на брифинге. Правившая в Польше восемь лет партия Качиньского потеряла власть по итогам парламентских выборов 15 октября 2023 года. Она получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Объединившись в правящую коалицию, последние сформировали новое правительство страны.
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в мире, польша, брюссель, берлин (город), ярослав качиньский, дональд туск, право и справедливость
В мире, Польша, Брюссель, Берлин (город), Ярослав Качиньский, Дональд Туск, Право и справедливость
Польша потеряет суверенитет при Туске, заявил Качиньский

Качиньский: Польша под управлением Туска потеряет суверенитет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 янв — РИА Новости. Лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что Польша под управлением премьер-министра Дональда Туска потеряет суверенитет.
По его утверждению, "в Польше нарушается конституция и законы, происходит захват власти, в частности госСМИ и прокуратуры".
«
"Гражданам говорят, говорит сам премьер, что ничего не изменится, но совсем другое он говорит в Брюсселе. По сути, мы имеем дело с согласием на немецкий диктат, на немецкий путь", - указал Качиньский, добавив, что этот путь основан на мелких уступках, которые приведут к полному подчинению Берлину. "Нам предстоит утратить суверенитет", - предупредил он на брифинге.
Правившая в Польше восемь лет партия Качиньского потеряла власть по итогам парламентских выборов 15 октября 2023 года. Она получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Объединившись в правящую коалицию, последние сформировали новое правительство страны.
Председатель консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Сейм Польши наказал Качиньского, назвавшего премьера Туска немецким агентом
16 января, 15:03
 
В миреПольшаБрюссельБерлин (город)Ярослав КачиньскийДональд ТускПраво и справедливость
 
 
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