https://ria.ru/20240126/tusk-1923671283.html

Польша потеряет суверенитет при Туске, заявил Качиньский

Польша потеряет суверенитет при Туске, заявил Качиньский - РИА Новости, 26.01.2024

Польша потеряет суверенитет при Туске, заявил Качиньский

Лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что Польша под управлением премьер-министра Дональда Туска... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:10

2024-01-26T15:10

2024-01-26T15:10

в мире

польша

брюссель

берлин (город)

ярослав качиньский

дональд туск

право и справедливость

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ВАРШАВА, 26 янв — РИА Новости. Лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что Польша под управлением премьер-министра Дональда Туска потеряет суверенитет. По его утверждению, "в Польше нарушается конституция и законы, происходит захват власти, в частности госСМИ и прокуратуры". "Гражданам говорят, говорит сам премьер, что ничего не изменится, но совсем другое он говорит в Брюсселе. По сути, мы имеем дело с согласием на немецкий диктат, на немецкий путь", - указал Качиньский, добавив, что этот путь основан на мелких уступках, которые приведут к полному подчинению Берлину. "Нам предстоит утратить суверенитет", - предупредил он на брифинге. Правившая в Польше восемь лет партия Качиньского потеряла власть по итогам парламентских выборов 15 октября 2023 года. Она получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Объединившись в правящую коалицию, последние сформировали новое правительство страны.

https://ria.ru/20240116/polsha-1921639586.html

польша

брюссель

берлин (город)

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в мире, польша, брюссель, берлин (город), ярослав качиньский, дональд туск, право и справедливость