https://ria.ru/20240126/turpotok-1923772926.html

Турпоток из России в ОАЭ в январе вырос в 5,5 раза

Турпоток из России в ОАЭ в январе вырос в 5,5 раза - РИА Новости, 26.01.2024

Турпоток из России в ОАЭ в январе вырос в 5,5 раза

Туристический поток из России в Объединенные Арабские Эмираты в январе вырос в 5,5 раза в годовом выражении, страна вошла в тройку самых популярных... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T21:48

2024-01-26T21:48

2024-01-26T21:49

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Туристический поток из России в Объединенные Арабские Эмираты в январе вырос в 5,5 раза в годовом выражении, страна вошла в тройку самых популярных туристических направлений у россиян, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером. "В январе турпоток в ОАЭ вырос в 5,5 раз, войдя в топ-3 самых популярных туристических направлений для россиян. Это свидетельствует о добрососедских отношениях России и ОАЭ. Будем и дальше наращивать взаимные туристические обмены между нашими государствами", - передали слова Чернышенко в аппарате вице-премьера. Там уточнили, что динамика турпотока приводится в сравнении с январем прошлого года. На встрече также обсуждалось сотрудничество России и ОАЭ в области спорта. Чернышенко отметил, что отношения двух стран в этой сфере активно развиваются. "В феврале-марте в Казани состоится первый в истории международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", который сочетает цифровую и физическую активности и не имеет аналогов в мире. Руководство вашей страны уделяет большое внимание развитию высоких технологий и инноваций, растет число игровых клубов как для любителей, так и для профессиональных геймеров. Мы приветствуем, что в соревнованиях принимают участие спортсмены из ОАЭ", - сказал вице-премьер. "Визиты на высшем уровне отражают дружественный настрой России и ОАЭ. Мы отмечаем совместные усилия, направленные на укрепление двухстороннего диалога… Перспективные вопросы сотрудничества будут нами проработаны", – отметил в свою очередь Альджабер. Он также поблагодарил Россию за поддержку в проведении Кубка президента ОАЭ по конному спорту.

https://ria.ru/20240126/ras-el-khayma-1923703846.html

https://ria.ru/20240124/turist-1923253456.html

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россия, оаэ, казань, дмитрий чернышенко, в мире