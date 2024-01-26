https://ria.ru/20240126/turpotok-1923772926.html
Турпоток из России в ОАЭ в январе вырос в 5,5 раза
Турпоток из России в ОАЭ в январе вырос в 5,5 раза - РИА Новости, 26.01.2024
Турпоток из России в ОАЭ в январе вырос в 5,5 раза
Туристический поток из России в Объединенные Арабские Эмираты в январе вырос в 5,5 раза в годовом выражении, страна вошла в тройку самых популярных... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T21:48
2024-01-26T21:48
2024-01-26T21:49
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Туристический поток из России в Объединенные Арабские Эмираты в январе вырос в 5,5 раза в годовом выражении, страна вошла в тройку самых популярных туристических направлений у россиян, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером. "В январе турпоток в ОАЭ вырос в 5,5 раз, войдя в топ-3 самых популярных туристических направлений для россиян. Это свидетельствует о добрососедских отношениях России и ОАЭ. Будем и дальше наращивать взаимные туристические обмены между нашими государствами", - передали слова Чернышенко в аппарате вице-премьера. Там уточнили, что динамика турпотока приводится в сравнении с январем прошлого года. На встрече также обсуждалось сотрудничество России и ОАЭ в области спорта. Чернышенко отметил, что отношения двух стран в этой сфере активно развиваются. "В феврале-марте в Казани состоится первый в истории международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", который сочетает цифровую и физическую активности и не имеет аналогов в мире. Руководство вашей страны уделяет большое внимание развитию высоких технологий и инноваций, растет число игровых клубов как для любителей, так и для профессиональных геймеров. Мы приветствуем, что в соревнованиях принимают участие спортсмены из ОАЭ", - сказал вице-премьер. "Визиты на высшем уровне отражают дружественный настрой России и ОАЭ. Мы отмечаем совместные усилия, направленные на укрепление двухстороннего диалога… Перспективные вопросы сотрудничества будут нами проработаны", – отметил в свою очередь Альджабер. Он также поблагодарил Россию за поддержку в проведении Кубка президента ОАЭ по конному спорту.
https://ria.ru/20240126/ras-el-khayma-1923703846.html
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россия, оаэ, казань, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, ОАЭ, Казань, Дмитрий Чернышенко, В мире
Турпоток из России в ОАЭ в январе вырос в 5,5 раза
Чернышенко: турпоток из РФ в ОАЭ в январе вырос в 5,5 раза в годовом выражении
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Туристический поток из России в Объединенные Арабские Эмираты в январе вырос в 5,5 раза в годовом выражении, страна вошла в тройку самых популярных туристических направлений у россиян, сообщил вице-премьер
РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.
"В январе турпоток в ОАЭ вырос в 5,5 раз, войдя в топ-3 самых популярных туристических направлений для россиян. Это свидетельствует о добрососедских отношениях России и ОАЭ. Будем и дальше наращивать взаимные туристические обмены между нашими государствами", - передали слова Чернышенко в аппарате вице-премьера. Там уточнили, что динамика турпотока приводится в сравнении с январем прошлого года.
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На встрече также обсуждалось сотрудничество России и ОАЭ в области спорта. Чернышенко отметил, что отношения двух стран в этой сфере активно развиваются.
"В феврале-марте в Казани
состоится первый в истории международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", который сочетает цифровую и физическую активности и не имеет аналогов в мире. Руководство вашей страны уделяет большое внимание развитию высоких технологий и инноваций, растет число игровых клубов как для любителей, так и для профессиональных геймеров. Мы приветствуем, что в соревнованиях принимают участие спортсмены из ОАЭ", - сказал вице-премьер.
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"Визиты на высшем уровне отражают дружественный настрой России и ОАЭ. Мы отмечаем совместные усилия, направленные на укрепление двухстороннего диалога… Перспективные вопросы сотрудничества будут нами проработаны", – отметил в свою очередь Альджабер.
Он также поблагодарил Россию за поддержку в проведении Кубка президента ОАЭ по конному спорту.
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