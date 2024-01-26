https://ria.ru/20240126/tsik-1923736361.html

ЦИК завершил проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным

ЦИК завершил проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным - РИА Новости, 26.01.2024

ЦИК завершил проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным

Центральная избирательная комиссия завершила проверку подписных листов, представленных штабом кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:16

2024-01-26T18:16

2024-01-26T18:56

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия завершила проверку подписных листов, представленных штабом кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Проверка представленных подписей <...> завершена. <...> Проверке подвергалось 60 тысяч подписей. Выявлены единичные записи, в которых есть несущественные ошибки", — заявил он.В понедельник избирательный штаб Путина представил в ЦИК 315 тысяч подписей в его поддержку.Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. Центризбирком уже зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Их выдвинули парламентские партии, поэтому для регистрации им не требуется собирать подписи в свою поддержку.Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова — должны до 31 января представить от 100 до 105 тысяч подписей.Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать от 300 до 315 тысяч подписей.На проверку подписных листов отводится десять дней. ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. Президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240113/shtab-1921075891.html

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политика, выборы президента рф, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай булаев, владислав даванков, николай харитонов