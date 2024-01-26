https://ria.ru/20240126/tsik-1923736361.html
ЦИК завершил проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным
ЦИК завершил проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным - РИА Новости, 26.01.2024
ЦИК завершил проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным
Центральная избирательная комиссия завершила проверку подписных листов, представленных штабом кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:16
2024-01-26T18:16
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия завершила проверку подписных листов, представленных штабом кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Проверка представленных подписей <...> завершена. <...> Проверке подвергалось 60 тысяч подписей. Выявлены единичные записи, в которых есть несущественные ошибки", — заявил он.В понедельник избирательный штаб Путина представил в ЦИК 315 тысяч подписей в его поддержку.Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. Центризбирком уже зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Их выдвинули парламентские партии, поэтому для регистрации им не требуется собирать подписи в свою поддержку.Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова — должны до 31 января представить от 100 до 105 тысяч подписей.Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать от 300 до 315 тысяч подписей.На проверку подписных листов отводится десять дней. ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. Президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240113/shtab-1921075891.html
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политика, выборы президента рф, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай булаев, владислав даванков, николай харитонов
Политика, Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Булаев, Владислав Даванков, Николай Харитонов
ЦИК завершил проверку подписных листов, представленных кандидатом Путиным
ЦИК завершил проверку подписных листов, представленных штабом кандидата Путина
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия завершила проверку подписных листов, представленных штабом кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Проверка представленных подписей <...> завершена. <...> Проверке подвергалось 60 тысяч подписей. Выявлены единичные записи, в которых есть несущественные ошибки", — заявил он.
Военные в зоне СВО посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах
В понедельник избирательный штаб Путина представил в ЦИК 315 тысяч подписей в его поддержку.
Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. Центризбирком уже зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Их выдвинули парламентские партии, поэтому для регистрации им не требуется собирать подписи в свою поддержку.
Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович
, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин
, Ирина Свиpидова — должны до 31 января представить от 100 до 105 тысяч подписей.
Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать от 300 до 315 тысяч подписей.
На проверку подписных листов отводится десять дней. ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта.