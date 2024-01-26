https://ria.ru/20240126/tsar-1923560796.html

ЦАР пока официально не подала заявку на вступление в БРИКС

ЦАР пока официально не подала заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 26.01.2024

ЦАР пока официально не подала заявку на вступление в БРИКС

ЦАР пока официально не подала заявку на вступление в БРИКС, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T08:44

2024-01-26T08:44

2024-01-26T09:05

в мире

цар

брикс

александр бикантов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f6092311062e7817dfe66f8bc3d0eab.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЦАР пока официально не подала заявку на вступление в БРИКС, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов."ЦАР проводит политику по диверсификации внешних связей. Со странами БРИКС отношения развиваются как на двусторонней основе, так и на различных международных площадках", - рассказал посол.По его словам, "Банги рассматривает это объединение как альтернативу существующему мировому порядку". Бикантов напомнил, что в августе 2023 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял участие в Саммите БРИКС в Йоханнесбурге. По его словам, у сторон, "налажен также контакт с "Международным альянсом стратегических проектов БРИКС"."В январе 2024 года страну посетила делегация по линии этой организации. Было организовано подписание протокола о намерениях на тему модернизации международного аэропорта Банги силами саудовских инвесторов", - также рассказал посол РФ."Насколько нам известно, Банги пока не подавал официальную заявку на вступление в БРИКС", - заключил он.Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>

https://ria.ru/20240119/briks-1922331190.html

цар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цар, брикс, александр бикантов, россия