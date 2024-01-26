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ЦАР пока официально не подала заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 26.01.2024
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08:44 26.01.2024 (обновлено: 09:05 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/tsar-1923560796.html
ЦАР пока официально не подала заявку на вступление в БРИКС
ЦАР пока официально не подала заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 26.01.2024
ЦАР пока официально не подала заявку на вступление в БРИКС
ЦАР пока официально не подала заявку на вступление в БРИКС, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T08:44
2024-01-26T09:05
в мире
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брикс
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЦАР пока официально не подала заявку на вступление в БРИКС, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов."ЦАР проводит политику по диверсификации внешних связей. Со странами БРИКС отношения развиваются как на двусторонней основе, так и на различных международных площадках", - рассказал посол.По его словам, "Банги рассматривает это объединение как альтернативу существующему мировому порядку". Бикантов напомнил, что в августе 2023 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял участие в Саммите БРИКС в Йоханнесбурге. По его словам, у сторон, "налажен также контакт с "Международным альянсом стратегических проектов БРИКС"."В январе 2024 года страну посетила делегация по линии этой организации. Было организовано подписание протокола о намерениях на тему модернизации международного аэропорта Банги силами саудовских инвесторов", - также рассказал посол РФ."Насколько нам известно, Банги пока не подавал официальную заявку на вступление в БРИКС", - заключил он.Читайте полный текст интервью Александра Бикантова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240119/briks-1922331190.html
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в мире, цар, брикс, александр бикантов, россия
В мире, ЦАР, БРИКС, Александр Бикантов, Россия
ЦАР пока официально не подала заявку на вступление в БРИКС

Посол Бикантов: ЦАР пока официально не подала заявку на вступление в БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЦАР пока официально не подала заявку на вступление в БРИКС, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов.
«
"ЦАР проводит политику по диверсификации внешних связей. Со странами БРИКС отношения развиваются как на двусторонней основе, так и на различных международных площадках", - рассказал посол.
По его словам, "Банги рассматривает это объединение как альтернативу существующему мировому порядку". Бикантов напомнил, что в августе 2023 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял участие в Саммите БРИКС в Йоханнесбурге. По его словам, у сторон, "налажен также контакт с "Международным альянсом стратегических проектов БРИКС".
"В январе 2024 года страну посетила делегация по линии этой организации. Было организовано подписание протокола о намерениях на тему модернизации международного аэропорта Банги силами саудовских инвесторов", - также рассказал посол РФ.
"Насколько нам известно, Банги пока не подавал официальную заявку на вступление в БРИКС", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>
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