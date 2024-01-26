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Посол рассказал, какую незаменимую роль занимает Россия в ЦАР - РИА Новости, 26.01.2024
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08:22 26.01.2024 (обновлено: 09:06 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/tsar-1923559274.html
Посол рассказал, какую незаменимую роль занимает Россия в ЦАР
Посол рассказал, какую незаменимую роль занимает Россия в ЦАР - РИА Новости, 26.01.2024
Посол рассказал, какую незаменимую роль занимает Россия в ЦАР
Россию пока никто, кроме самих властей ЦАР, не может заменить в области обеспечении национальной безопасности этой страны, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T08:22
2024-01-26T09:06
в мире
россия
цар
александр бикантов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россию пока никто, кроме самих властей ЦАР, не может заменить в области обеспечении национальной безопасности этой страны, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. "У России в ЦАР уникальная роль. Наша страна занимает самую сложную и чувствительную нишу - обеспечение национальной безопасности", - рассказал он. "Очевидно, что пока нас здесь никто не сможет заменить, кроме самих властей ЦАР, в контексте строительства вооружённых сил", - добавил Бикантов. Читайте полный текст интервью Александра Бикантова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240126/tsar-1923554779.html
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в мире, россия, цар, александр бикантов
В мире, Россия, ЦАР, Александр Бикантов
Посол рассказал, какую незаменимую роль занимает Россия в ЦАР

Бикантов: РФ пока никто не заменит в обеспечении нацбезопасности ЦАР

© РИА НовостиЦАР
ЦАР
© РИА Новости
ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россию пока никто, кроме самих властей ЦАР, не может заменить в области обеспечении национальной безопасности этой страны, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
«
"У России в ЦАР уникальная роль. Наша страна занимает самую сложную и чувствительную нишу - обеспечение национальной безопасности", - рассказал он.
"Очевидно, что пока нас здесь никто не сможет заменить, кроме самих властей ЦАР, в контексте строительства вооружённых сил", - добавил Бикантов.
Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>
ЦАР - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Посол рассказал о процессе создания российской базы в ЦАР
07:07
 
В миреРоссияЦАРАлександр Бикантов
 
 
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