https://ria.ru/20240126/tsar-1923559274.html

Посол рассказал, какую незаменимую роль занимает Россия в ЦАР

Посол рассказал, какую незаменимую роль занимает Россия в ЦАР - РИА Новости, 26.01.2024

Посол рассказал, какую незаменимую роль занимает Россия в ЦАР

Россию пока никто, кроме самих властей ЦАР, не может заменить в области обеспечении национальной безопасности этой страны, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T08:22

2024-01-26T08:22

2024-01-26T09:06

в мире

россия

цар

александр бикантов

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россию пока никто, кроме самих властей ЦАР, не может заменить в области обеспечении национальной безопасности этой страны, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. "У России в ЦАР уникальная роль. Наша страна занимает самую сложную и чувствительную нишу - обеспечение национальной безопасности", - рассказал он. "Очевидно, что пока нас здесь никто не сможет заменить, кроме самих властей ЦАР, в контексте строительства вооружённых сил", - добавил Бикантов. Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>

https://ria.ru/20240126/tsar-1923554779.html

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в мире, россия, цар, александр бикантов