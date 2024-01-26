https://ria.ru/20240126/tsar-1923553178.html
Посол России рассказал о переговорах по топливу для ЦАР
Посол России рассказал о переговорах по топливу для ЦАР - РИА Новости, 26.01.2024
Посол России рассказал о переговорах по топливу для ЦАР
Россия и ЦАР ведут переговоры о поставке Банги 30 тысяч тонн российского горючего топлива, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T06:07
2024-01-26T06:07
2024-01-26T09:07
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия и ЦАР ведут переговоры о поставке Банги 30 тысяч тонн российского горючего топлива, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. По его словам, в настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры между министерством энергетики РФ и министерством развития энергетики и гидроресурсов ЦАР. "Речь идёт о поставке в ЦАР 30 тысяч тонн российского горючего топлива. В Банги Россия рассматривается как энергетическая сверхдержава, которая способна эффективно решить проблему дефицита горюче-смазочных материалов в стране", - сообщил посол. Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>
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в мире, россия, цар, банги, александр бикантов
В мире, Россия, ЦАР, Банги, Александр Бикантов
Посол России рассказал о переговорах по топливу для ЦАР
Посол: Москва и Банги ведут переговоры о поставке в ЦАР 30 тысяч тонн топлива
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия и ЦАР ведут переговоры о поставке Банги 30 тысяч тонн российского горючего топлива, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
По его словам, в настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры между министерством энергетики РФ и министерством развития энергетики и гидроресурсов ЦАР.
"Речь идёт о поставке в ЦАР 30 тысяч тонн российского горючего топлива. В Банги Россия рассматривается как энергетическая сверхдержава, которая способна эффективно решить проблему дефицита горюче-смазочных материалов в стране", - сообщил посол.
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