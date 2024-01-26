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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.01.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T21:35
2024-01-26T21:35
2024-01-26T21:35
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в подконтрольных украинским войскам частях Запорожской и Херсонской областей прозвучал в 21.01 мск. В 21.05 тревогу объявили в Днепропетровской области. Позже тревога распространилась на остальные указанные регионы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в нескольких областях страны