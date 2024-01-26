Трамп одним заявлением приблизил победу России на Украине, пишет WP
WP: противодействие Трампа осложняет помощь Украине и приближает победу РФ
© AP Photo / Charlie NeibergallДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Neibergall
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Позиция бывшего президента США Дональда Трампа по увязыванию финансирования Украины с соглашением о безопасности американских границ приблизила победу России, пишет The Washington Post.
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"Противодействие бывшего президента Дональда Трампа сделке осложнило ее будущее", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что республиканцы были близки к подписанию соглашения о помощи Украине, "неохотно" согласившись связать ее с выделением дополнительных средств на защиту границ США. Но из-за критики соглашения Трампом, мнение многих республиканцев изменилось, пишет WP.
В результате, указывается в материале, ведущий переговорщик от демократов сенатор Крис Мерфи отметил, что если соглашение сорвется, то Россия победит на Украине и Европа "окажется под угрозой".
Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до десяти и более тысяч мигрантов ежедневно.
Ранее губернатор Техаса Грег Эббот в соцсети Х объявил о введении режима "вторжения" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы.
Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до десяти и более тысяч мигрантов ежедневно.
Ранее губернатор Техаса Грег Эббот в соцсети Х объявил о введении режима "вторжения" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы.