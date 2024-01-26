https://ria.ru/20240126/tramp-1923570660.html

Трамп одним заявлением приблизил победу России на Украине, пишет WP

Трамп одним заявлением приблизил победу России на Украине, пишет WP - РИА Новости, 26.01.2024

Трамп одним заявлением приблизил победу России на Украине, пишет WP

Позиция бывшего президента США Дональда Трампа по увязыванию финансирования Украины с соглашением о безопасности американских границ приблизила победу России,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T09:14

2024-01-26T09:14

2024-01-26T11:08

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Позиция бывшего президента США Дональда Трампа по увязыванию финансирования Украины с соглашением о безопасности американских границ приблизила победу России, пишет The Washington Post. "Противодействие бывшего президента Дональда Трампа сделке осложнило ее будущее", — говорится в публикации.В статье отмечается, что республиканцы были близки к подписанию соглашения о помощи Украине, "неохотно" согласившись связать ее с выделением дополнительных средств на защиту границ США. Но из-за критики соглашения Трампом, мнение многих республиканцев изменилось, пишет WP.В результате, указывается в материале, ведущий переговорщик от демократов сенатор Крис Мерфи отметил, что если соглашение сорвется, то Россия победит на Украине и Европа "окажется под угрозой".Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до десяти и более тысяч мигрантов ежедневно. Ранее губернатор Техаса Грег Эббот в соцсети Х объявил о введении режима "вторжения" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы.

https://ria.ru/20240126/artilleriya-1923441553.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп