Рейтинг@Mail.ru
Трамп одним заявлением приблизил победу России на Украине, пишет WP - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 26.01.2024 (обновлено: 11:08 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/tramp-1923570660.html
Трамп одним заявлением приблизил победу России на Украине, пишет WP
Трамп одним заявлением приблизил победу России на Украине, пишет WP - РИА Новости, 26.01.2024
Трамп одним заявлением приблизил победу России на Украине, пишет WP
Позиция бывшего президента США Дональда Трампа по увязыванию финансирования Украины с соглашением о безопасности американских границ приблизила победу России,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T09:14
2024-01-26T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916241497_0:68:2788:1636_1920x0_80_0_0_31aa320289111cda032de066127d3873.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Позиция бывшего президента США Дональда Трампа по увязыванию финансирования Украины с соглашением о безопасности американских границ приблизила победу России, пишет The Washington Post. &quot;Противодействие бывшего президента Дональда Трампа сделке осложнило ее будущее&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что республиканцы были близки к подписанию соглашения о помощи Украине, "неохотно" согласившись связать ее с выделением дополнительных средств на защиту границ США. Но из-за критики соглашения Трампом, мнение многих республиканцев изменилось, пишет WP.В результате, указывается в материале, ведущий переговорщик от демократов сенатор Крис Мерфи отметил, что если соглашение сорвется, то Россия победит на Украине и Европа "окажется под угрозой".Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до десяти и более тысяч мигрантов ежедневно. Ранее губернатор Техаса Грег Эббот в соцсети Х объявил о введении режима "вторжения" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы.
https://ria.ru/20240126/artilleriya-1923441553.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916241497_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b8ef9ade616962c9d9d800e142f9aa3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп одним заявлением приблизил победу России на Украине, пишет WP

WP: противодействие Трампа осложняет помощь Украине и приближает победу РФ

© AP Photo / Charlie NeibergallДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Позиция бывшего президента США Дональда Трампа по увязыванию финансирования Украины с соглашением о безопасности американских границ приблизила победу России, пишет The Washington Post.
«

"Противодействие бывшего президента Дональда Трампа сделке осложнило ее будущее", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что республиканцы были близки к подписанию соглашения о помощи Украине, "неохотно" согласившись связать ее с выделением дополнительных средств на защиту границ США. Но из-за критики соглашения Трампом, мнение многих республиканцев изменилось, пишет WP.
В результате, указывается в материале, ведущий переговорщик от демократов сенатор Крис Мерфи отметил, что если соглашение сорвется, то Россия победит на Украине и Европа "окажется под угрозой".

Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до десяти и более тысяч мигрантов ежедневно.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот в соцсети Х объявил о введении режима "вторжения" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы.
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
"Это меняет все". На Западе назвали главную проблему ВСУ
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала