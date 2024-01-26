Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/tramp-1923538617.html
Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу
Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу - РИА Новости, 26.01.2024
Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу
Бывший президент США Дональд Трамп призвал все неравнодушные штаты направить свои силы в Техас для защиты южной границы страны от проникновения нелегальных... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T00:44
2024-01-26T00:44
в мире
техас
сша
флорида
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал все неравнодушные штаты направить свои силы в Техас для защиты южной границы страны от проникновения нелегальных мигрантов, соответствующее заявление политика опубликовано в принадлежащей ему соцсети Truth Social. "Мы призываем все желающие штаты разместить свою охрану в Техасе с тем, чтобы предотвратить въезд нелегалов и выдворить их обратно за границу. Все американцы должны поддержать разумные меры властей Техаса по защите безопасности, спокойствия и суверенитета Техаса и народа США", - говорится в заявлении Трампа. Экс-президент добавил, что, в случае переизбрания на высший государственный пост в текущем году, он намерен "работать рука об руку" с губернатором Техаса Грегом Эбботтом, а также руководителями других приграничных штатов, чтобы "остановить вторжение мигрантов, закрыть границу и начать крупнейшую операцию по депортации в истории". "Те, кого впустил в страну (президент) Байден, не должны чувствовать себя комфортно, поскольку вскоре они отправятся домой", - подчеркнул Трамп. Между тем, как сообщает симпатизирующий республиканцам телеканал Fox News, список штатов, поддерживающих Техас в споре с федеральным правительством относительно ситуации на границе, уже представлен 14 регионами. Среди них: Флорида, Вирджиния, Джорджия, Алабама, Монтана, Оклахома, Луизиана, а также ряд других. Некоторые из этих штатов в прошлом направляли Техасу помощь, в том числе своих сотрудников правоохранительных органов. Верховный суд США ранее постановил снять проволочное заграждение длиной в 30 миль на американо-мексиканской границе, установленное в рамках борьбы властей штата с наплывом мигрантов. Губернатор Грег Эбботт неоднократно утверждал, что администрация Джо Байдена не осуществляет должным образом охрану границ, что привело к всплеску наплыва нелегалов. В результате Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон и Нью-Йорк.
https://ria.ru/20240126/tramp-1923535859.html
техас
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_a6087e39ac29b2c0d8b7fe9dc8156cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, сша, флорида, дональд трамп, джо байден
В мире, Техас, США, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу

Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу в сдерживании мигрантов

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал все неравнодушные штаты направить свои силы в Техас для защиты южной границы страны от проникновения нелегальных мигрантов, соответствующее заявление политика опубликовано в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
«
"Мы призываем все желающие штаты разместить свою охрану в Техасе с тем, чтобы предотвратить въезд нелегалов и выдворить их обратно за границу. Все американцы должны поддержать разумные меры властей Техаса по защите безопасности, спокойствия и суверенитета Техаса и народа США", - говорится в заявлении Трампа.
Экс-президент добавил, что, в случае переизбрания на высший государственный пост в текущем году, он намерен "работать рука об руку" с губернатором Техаса Грегом Эбботтом, а также руководителями других приграничных штатов, чтобы "остановить вторжение мигрантов, закрыть границу и начать крупнейшую операцию по депортации в истории".
"Те, кого впустил в страну (президент) Байден, не должны чувствовать себя комфортно, поскольку вскоре они отправятся домой", - подчеркнул Трамп.
Между тем, как сообщает симпатизирующий республиканцам телеканал Fox News, список штатов, поддерживающих Техас в споре с федеральным правительством относительно ситуации на границе, уже представлен 14 регионами. Среди них: Флорида, Вирджиния, Джорджия, Алабама, Монтана, Оклахома, Луизиана, а также ряд других. Некоторые из этих штатов в прошлом направляли Техасу помощь, в том числе своих сотрудников правоохранительных органов.
Верховный суд США ранее постановил снять проволочное заграждение длиной в 30 миль на американо-мексиканской границе, установленное в рамках борьбы властей штата с наплывом мигрантов. Губернатор Грег Эбботт неоднократно утверждал, что администрация Джо Байдена не осуществляет должным образом охрану границ, что привело к всплеску наплыва нелегалов. В результате Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон и Нью-Йорк.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Республиканцы могут объявить Трампа своим кандидатом на выборах
00:02
 
В миреТехасСШАФлоридаДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала