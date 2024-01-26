https://ria.ru/20240126/tramp-1923538617.html

Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу

Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу - РИА Новости, 26.01.2024

Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу

Бывший президент США Дональд Трамп призвал все неравнодушные штаты направить свои силы в Техас для защиты южной границы страны от проникновения нелегальных... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T00:44

2024-01-26T00:44

2024-01-26T00:44

в мире

техас

сша

флорида

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал все неравнодушные штаты направить свои силы в Техас для защиты южной границы страны от проникновения нелегальных мигрантов, соответствующее заявление политика опубликовано в принадлежащей ему соцсети Truth Social. "Мы призываем все желающие штаты разместить свою охрану в Техасе с тем, чтобы предотвратить въезд нелегалов и выдворить их обратно за границу. Все американцы должны поддержать разумные меры властей Техаса по защите безопасности, спокойствия и суверенитета Техаса и народа США", - говорится в заявлении Трампа. Экс-президент добавил, что, в случае переизбрания на высший государственный пост в текущем году, он намерен "работать рука об руку" с губернатором Техаса Грегом Эбботтом, а также руководителями других приграничных штатов, чтобы "остановить вторжение мигрантов, закрыть границу и начать крупнейшую операцию по депортации в истории". "Те, кого впустил в страну (президент) Байден, не должны чувствовать себя комфортно, поскольку вскоре они отправятся домой", - подчеркнул Трамп. Между тем, как сообщает симпатизирующий республиканцам телеканал Fox News, список штатов, поддерживающих Техас в споре с федеральным правительством относительно ситуации на границе, уже представлен 14 регионами. Среди них: Флорида, Вирджиния, Джорджия, Алабама, Монтана, Оклахома, Луизиана, а также ряд других. Некоторые из этих штатов в прошлом направляли Техасу помощь, в том числе своих сотрудников правоохранительных органов. Верховный суд США ранее постановил снять проволочное заграждение длиной в 30 миль на американо-мексиканской границе, установленное в рамках борьбы властей штата с наплывом мигрантов. Губернатор Грег Эбботт неоднократно утверждал, что администрация Джо Байдена не осуществляет должным образом охрану границ, что привело к всплеску наплыва нелегалов. В результате Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон и Нью-Йорк.

https://ria.ru/20240126/tramp-1923535859.html

техас

сша

флорида

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в мире, техас, сша, флорида, дональд трамп, джо байден