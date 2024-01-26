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Республиканцы могут объявить Трампа своим кандидатом на выборах - РИА Новости, 26.01.2024
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00:02 26.01.2024 (обновлено: 01:13 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/tramp-1923535859.html
Республиканцы могут объявить Трампа своим кандидатом на выборах
Республиканцы могут объявить Трампа своим кандидатом на выборах - РИА Новости, 26.01.2024
Республиканцы могут объявить Трампа своим кандидатом на выборах
Национальный комитет Республиканской партии США (RNC), вероятно, объявит бывшего президента Дональда Трампа кандидатом на предстоящих выборах главы государства... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T00:02
2024-01-26T01:13
в мире
сша
айова
лас-вегас
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Национальный комитет Республиканской партии США (RNC), вероятно, объявит бывшего президента Дональда Трампа кандидатом на предстоящих выборах главы государства в текущем году, говорится в обнародованном в четверг проекте резолюции комитета. "Решено, что Национальный комитет настоящим объявляет президента Трампа нашим будущим кандидатом на пост президента США в 2024 году и с текущего момента переходит в режим полноценных всеобщих выборов, приветствуя сторонников всех кандидатов как ценных членов команды Трампа на 2024 год", - говорится в проекте резолюции. Документ был подготовлен после объявления победы Трампа на партийных собраниях (кокусах) в штате Айова и на праймериз в Нью-Гэмпшире. Как пишет по данному поводу газета Dispatch, Нацкомитет может рассмотреть резолюцию на предстоящем собрании республиканцев в Лас-Вегасе уже на следующей неделе. Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре текущего года. В апреле прошлого года нынешний глава государства Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на высший государственный пост. Его предшественник Трамп также сообщил о вступлении в предвыборную гонку и до сих пор остается наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах.
https://ria.ru/20240125/tramp-1923285195.html
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в мире, сша, айова, лас-вегас, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша
В мире, США, Айова, Лас-Вегас, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США
Республиканцы могут объявить Трампа своим кандидатом на выборах

Нацкомитет республиканской партии объявит Трампа своим кандидатом на выборах

© AP Photo / Godofredo A. VásquezДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Национальный комитет Республиканской партии США (RNC), вероятно, объявит бывшего президента Дональда Трампа кандидатом на предстоящих выборах главы государства в текущем году, говорится в обнародованном в четверг проекте резолюции комитета.
"Решено, что Национальный комитет настоящим объявляет президента Трампа нашим будущим кандидатом на пост президента США в 2024 году и с текущего момента переходит в режим полноценных всеобщих выборов, приветствуя сторонников всех кандидатов как ценных членов команды Трампа на 2024 год", - говорится в проекте резолюции.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Нашуа - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Документ был подготовлен после объявления победы Трампа на партийных собраниях (кокусах) в штате Айова и на праймериз в Нью-Гэмпшире. Как пишет по данному поводу газета Dispatch, Нацкомитет может рассмотреть резолюцию на предстоящем собрании республиканцев в Лас-Вегасе уже на следующей неделе.
Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре текущего года. В апреле прошлого года нынешний глава государства Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на высший государственный пост. Его предшественник Трамп также сообщил о вступлении в предвыборную гонку и до сих пор остается наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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