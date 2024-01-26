https://ria.ru/20240126/tramp-1923535859.html

Республиканцы могут объявить Трампа своим кандидатом на выборах

Республиканцы могут объявить Трампа своим кандидатом на выборах - РИА Новости, 26.01.2024

Республиканцы могут объявить Трампа своим кандидатом на выборах

Национальный комитет Республиканской партии США (RNC), вероятно, объявит бывшего президента Дональда Трампа кандидатом на предстоящих выборах главы государства... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T00:02

2024-01-26T00:02

2024-01-26T01:13

в мире

сша

айова

лас-вегас

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916878668_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_44a74fd70e496892a99aa76b60b9c4c8.jpg

ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Национальный комитет Республиканской партии США (RNC), вероятно, объявит бывшего президента Дональда Трампа кандидатом на предстоящих выборах главы государства в текущем году, говорится в обнародованном в четверг проекте резолюции комитета. "Решено, что Национальный комитет настоящим объявляет президента Трампа нашим будущим кандидатом на пост президента США в 2024 году и с текущего момента переходит в режим полноценных всеобщих выборов, приветствуя сторонников всех кандидатов как ценных членов команды Трампа на 2024 год", - говорится в проекте резолюции. Документ был подготовлен после объявления победы Трампа на партийных собраниях (кокусах) в штате Айова и на праймериз в Нью-Гэмпшире. Как пишет по данному поводу газета Dispatch, Нацкомитет может рассмотреть резолюцию на предстоящем собрании республиканцев в Лас-Вегасе уже на следующей неделе. Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре текущего года. В апреле прошлого года нынешний глава государства Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на высший государственный пост. Его предшественник Трамп также сообщил о вступлении в предвыборную гонку и до сих пор остается наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах.

https://ria.ru/20240125/tramp-1923285195.html

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

сша

айова

лас-вегас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, айова, лас-вегас, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша