https://ria.ru/20240126/texas-1923780980.html

Губернаторы Оклахомы и Флориды готовы отправить нацгвардию в Техас

Губернаторы Оклахомы и Флориды готовы отправить нацгвардию в Техас - РИА Новости, 26.01.2024

Губернаторы Оклахомы и Флориды готовы отправить нацгвардию в Техас

Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт отправит национальную гвардию в Техас из-за ситуации на границе с Мексикой, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T23:02

2024-01-26T23:02

2024-01-26T23:20

в мире

техас

сша

джо байден

оклахома

миграционный кризис в техасе

рон десантис

флорида

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923727913_0:315:3072:2043_1920x0_80_0_0_2bc5ebc3807839d9597d4cd4d27a3c88.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт отправит национальную гвардию в Техас из-за ситуации на границе с Мексикой, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. "Абсолютно точно <...> я уже поговорил со своим генералом (Томасом. — Прим. ред.) Мансино <...> мы будем на связи с губернатором (Техаса Грегом. — Прим. ред.) Эбботтом",— ответил Ститт на соответствующий вопрос.Возможность оказать поддержку Техасу также не исключил губернатор штата Флорида Рон Десантис."Мы готовы привлечь гвардейцев Флориды, и все потому, что президент не может контролировать гвардию штата", — отметил он.Чиновник также допустил, что отправит нацгвардию по аналогии помощи штатов друг другу в случае чрезвычайных природных катаклизмов.Миграционный кризис в ТехасеНацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.В пятницу истекает срок, в который американские власти требуют от Техаса допустить погранслужбу к границе для демонтажа заграждений. Министерство внутренней безопасности страны уведомило об этом генерального прокурора штата в соответствующем письме.Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал Трамп.

https://ria.ru/20240126/texas-1923777182.html

https://ria.ru/20240126/bayden-1923687464.html

https://ria.ru/20240113/tekhas-1921099749.html

техас

сша

оклахома

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, сша, джо байден, оклахома, миграционный кризис в техасе, рон десантис, флорида