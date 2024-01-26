https://ria.ru/20240126/texas-1923780980.html
Губернаторы Оклахомы и Флориды готовы отправить нацгвардию в Техас
Губернаторы Оклахомы и Флориды готовы отправить нацгвардию в Техас - РИА Новости, 26.01.2024
Губернаторы Оклахомы и Флориды готовы отправить нацгвардию в Техас
Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт отправит национальную гвардию в Техас из-за ситуации на границе с Мексикой, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T23:02
2024-01-26T23:02
2024-01-26T23:20
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт отправит национальную гвардию в Техас из-за ситуации на границе с Мексикой, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. "Абсолютно точно <...> я уже поговорил со своим генералом (Томасом. — Прим. ред.) Мансино <...> мы будем на связи с губернатором (Техаса Грегом. — Прим. ред.) Эбботтом",— ответил Ститт на соответствующий вопрос.Возможность оказать поддержку Техасу также не исключил губернатор штата Флорида Рон Десантис."Мы готовы привлечь гвардейцев Флориды, и все потому, что президент не может контролировать гвардию штата", — отметил он.Чиновник также допустил, что отправит нацгвардию по аналогии помощи штатов друг другу в случае чрезвычайных природных катаклизмов.Миграционный кризис в ТехасеНацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.В пятницу истекает срок, в который американские власти требуют от Техаса допустить погранслужбу к границе для демонтажа заграждений. Министерство внутренней безопасности страны уведомило об этом генерального прокурора штата в соответствующем письме.Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал Трамп.
https://ria.ru/20240126/texas-1923777182.html
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в мире, техас, сша, джо байден, оклахома, миграционный кризис в техасе, рон десантис, флорида
В мире, Техас, США, Джо Байден, Оклахома, Миграционный кризис в Техасе, Рон Десантис, Флорида
Губернаторы Оклахомы и Флориды готовы отправить нацгвардию в Техас
Губернатор Оклахомы пообещал отправить нацгвардию в Техас для защиты границы
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт отправит национальную гвардию в Техас из-за ситуации на границе с Мексикой, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
"Абсолютно точно <...> я уже поговорил со своим генералом (Томасом. — Прим. ред.) Мансино <...> мы будем на связи с губернатором (Техаса Грегом. — Прим. ред.) Эбботтом",— ответил Ститт на соответствующий вопрос.
Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США
Возможность оказать поддержку Техасу также не исключил губернатор штата Флорида Рон Десантис
.
"Мы готовы привлечь гвардейцев Флориды, и все потому, что президент не может контролировать гвардию штата", — отметил он.
Чиновник также допустил, что отправит нацгвардию по аналогии помощи штатов друг другу в случае чрезвычайных природных катаклизмов.
Миграционный кризис в Техасе
Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена
пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.
Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги"
В пятницу истекает срок, в который американские власти требуют от Техаса допустить погранслужбу к границе для демонтажа заграждений. Министерство внутренней безопасности страны уведомило об этом генерального прокурора штата в соответствующем письме.
Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.
В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон
называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал Трамп.
"Гражданская война": в США пришли в ужас из-за конфликта в Техасе