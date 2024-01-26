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Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США - РИА Новости, 26.01.2024
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22:26 26.01.2024 (обновлено: 23:14 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/texas-1923777182.html
Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США
Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США - РИА Новости, 26.01.2024
Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США
Губернатор Техаса Грег Эбботт готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США из-за ситуации с демонтажем заграждений вдоль границы с Мексикой. Об... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T22:26
2024-01-26T23:14
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эбботт готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США из-за ситуации с демонтажем заграждений вдоль границы с Мексикой. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону."В случае если это маловероятное событие действительно произойдет, мы готовы пойти на то, чем мы занимались в течение последнего месяца, а именно: возводить эти барьеры", — сказал чиновник. В ответ на дополнительный вопрос, каким губернатор видит дальнейшее развитие событий, он подтвердил, что в штате намерены продолжать расширять масштабы возводимых заграждений. "Тем не менее считаю, что эта ситуация разрешится к 20 января следующего года, поскольку следующий президент США будет приведен к присяге &lt;...&gt; и обеспечит безопасность границ", — пояснил Эбботт, намекая тем самым на возможный приход к власти республиканца Дональда Трампа. Миграционный кризис в ТехасеНацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.В пятницу истекает срок, в который американские власти требуют от Техаса допустить погранслужбу к границе для демонтажа заграждений. Министерство внутренней безопасности страны уведомило об этом генерального прокурора штата в соответствующем письме. Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал Трамп.
https://ria.ru/20240126/bayden-1923687464.html
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в мире, техас, такер карлсон, сша, мексика, миграционный кризис в техасе, дональд трамп, джо байден
В мире, Техас, Такер Карлсон, США, Мексика, Миграционный кризис в Техасе, Дональд Трамп, Джо Байден
Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США

Глава Техаса заявил, что готов к конфликту с властями США по ситуации на границе

© AP Photo / Eric GayГубернатор Техаса Грег Эббот
Губернатор Техаса Грег Эббот - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Eric Gay
Губернатор Техаса Грег Эббот. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эбботт готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США из-за ситуации с демонтажем заграждений вдоль границы с Мексикой. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
"В случае если это маловероятное событие действительно произойдет, мы готовы пойти на то, чем мы занимались в течение последнего месяца, а именно: возводить эти барьеры", — сказал чиновник.
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В ответ на дополнительный вопрос, каким губернатор видит дальнейшее развитие событий, он подтвердил, что в штате намерены продолжать расширять масштабы возводимых заграждений.
"Тем не менее считаю, что эта ситуация разрешится к 20 января следующего года, поскольку следующий президент США будет приведен к присяге <...> и обеспечит безопасность границ", — пояснил Эбботт, намекая тем самым на возможный приход к власти республиканца Дональда Трампа.

Миграционный кризис в Техасе

Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.
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В пятницу истекает срок, в который американские власти требуют от Техаса допустить погранслужбу к границе для демонтажа заграждений. Министерство внутренней безопасности страны уведомило об этом генерального прокурора штата в соответствующем письме.
Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.
В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал Трамп.
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