https://ria.ru/20240126/terrorizm-1923747731.html

Путин ответил, почему ГУР и СБУ не признали террористическими организациями

Путин ответил, почему ГУР и СБУ не признали террористическими организациями - РИА Новости, 26.01.2024

Путин ответил, почему ГУР и СБУ не признали террористическими организациями

Президент России Владимир Путин на вопрос о признании ГУР и СБУ террористическими организациями напомнил, что сделать это может только суд. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:00

2024-01-26T19:00

2024-01-26T19:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос о признании ГУР и СБУ террористическими организациями напомнил, что сделать это может только суд."Во-первых, у нас объявление террористическими какими-то структурами кого бы то ни было - эти решения принимаются не административными органами какого бы то ни было уровня, а судами. В соответствии с российским законом только суд может признать какую-то организацию террористической. У нас так и происходит", - сказал он на встрече со студентами-участниками СВО.Путин напомнил о соответствующих мерах, принятых в отношении запрещенных в РФ экстремистского "Правого сектора"* и террористических "Айдара"** и "Азова"**. "Действительно, такие организации как "Правый сектор"* там, "Айдар"** какой-то, еще там, я не знаю, "Азов"**, какие-то другие организации, которые функционируют на территории сегодняшней Украины, они признаются террористическими. Такими и являются. И по своей идеологии, и по практике того, что они делают. Это так и есть", - добавил Путин.Он отметил, что в части государственных структур "это, пожалуй, даже должно быть не судебное решение", потому что "это - политика историческая".* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20240124/terroristy-1923236734.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

служба безопасности украины, россия, украина, владимир путин, в мире, гур минобороны украины, ситуация в днр и лнр