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Путин ответил, почему ГУР и СБУ не признали террористическими организациями - РИА Новости, 26.01.2024
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19:00 26.01.2024 (обновлено: 19:20 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/terrorizm-1923747731.html
Путин ответил, почему ГУР и СБУ не признали террористическими организациями
Путин ответил, почему ГУР и СБУ не признали террористическими организациями - РИА Новости, 26.01.2024
Путин ответил, почему ГУР и СБУ не признали террористическими организациями
Президент России Владимир Путин на вопрос о признании ГУР и СБУ террористическими организациями напомнил, что сделать это может только суд. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:00
2024-01-26T19:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос о признании ГУР и СБУ террористическими организациями напомнил, что сделать это может только суд."Во-первых, у нас объявление террористическими какими-то структурами кого бы то ни было - эти решения принимаются не административными органами какого бы то ни было уровня, а судами. В соответствии с российским законом только суд может признать какую-то организацию террористической. У нас так и происходит", - сказал он на встрече со студентами-участниками СВО.Путин напомнил о соответствующих мерах, принятых в отношении запрещенных в РФ экстремистского "Правого сектора"* и террористических "Айдара"** и "Азова"**. "Действительно, такие организации как "Правый сектор"* там, "Айдар"** какой-то, еще там, я не знаю, "Азов"**, какие-то другие организации, которые функционируют на территории сегодняшней Украины, они признаются террористическими. Такими и являются. И по своей идеологии, и по практике того, что они делают. Это так и есть", - добавил Путин.Он отметил, что в части государственных структур "это, пожалуй, даже должно быть не судебное решение", потому что "это - политика историческая".* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20240124/terroristy-1923236734.html
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служба безопасности украины, россия, украина, владимир путин, в мире, гур минобороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Служба безопасности Украины, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире, ГУР Минобороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин ответил, почему ГУР и СБУ не признали террористическими организациями

Путин: признать организации террористическими имеет право только суд

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос о признании ГУР и СБУ террористическими организациями напомнил, что сделать это может только суд.
"Во-первых, у нас объявление террористическими какими-то структурами кого бы то ни было - эти решения принимаются не административными органами какого бы то ни было уровня, а судами. В соответствии с российским законом только суд может признать какую-то организацию террористической. У нас так и происходит", - сказал он на встрече со студентами-участниками СВО.
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Путин напомнил о соответствующих мерах, принятых в отношении запрещенных в РФ экстремистского "Правого сектора"* и террористических "Айдара"** и "Азова"**. "Действительно, такие организации как "Правый сектор"* там, "Айдар"** какой-то, еще там, я не знаю, "Азов"**, какие-то другие организации, которые функционируют на территории сегодняшней Украины, они признаются террористическими. Такими и являются. И по своей идеологии, и по практике того, что они делают. Это так и есть", - добавил Путин.
Он отметил, что в части государственных структур "это, пожалуй, даже должно быть не судебное решение", потому что "это - политика историческая".
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенные в России террористические организации
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