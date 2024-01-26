https://ria.ru/20240126/terakt-1923617583.html

СМИ: в Иране опровергли информацию о предупреждении от США о теракте

СМИ: в Иране опровергли информацию о предупреждении от США о теракте - РИА Новости, 26.01.2024

СМИ: в Иране опровергли информацию о предупреждении от США о теракте

Иранское госагентство IRNA со ссылкой на источник в МИД исламской республики опровергло утверждения американской газеты The Wall Street Journal о том, что... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:22

2024-01-26T12:22

2024-01-26T12:23

в мире

иран

вашингтон (штат)

сша

касем сулеймани

моссад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 26 янв – РИА Новости. Иранское госагентство IRNA со ссылкой на источник в МИД исламской республики опровергло утверждения американской газеты The Wall Street Journal о том, что Вашингтон предупредил Тегеран о готовящемся теракте в Кермане. "Хорошо информированный дипломатический источник опроверг утверждение The Wall Street Journal о том, что разведка США предупредила Иран перед террористической атакой на Кермане", - говорится в сообщении. При этом источник IRNA в спецслужбах республики заявил, что, "если США составили и передали конфиденциальное послание Ирану, то только с той целью, чтобы обезопасить Вашингтон от ответного удара Тегерана, особенно после начала Израилем войны в секторе Газа". В Иранском городе Керман 3 января произошли взрывы в городе во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Согласно иранским СМИ, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате взрывов. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения. В ответ на теракт в ночь на 16 января КСИР Ирана нанес ракетные удары по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта, уничтожив базы антииранских террористических группировок. Согласно заявлению КСИР, был выпущен ряд баллистических ракет по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад" в Иракском Курдистане. Согласно сведениям корпуса стражей, штаб был центром разработки спецопераций и планирования террористических акций на Ближнем Востоке, в частности в Иране.

https://ria.ru/20240125/izrail-1923321046.html

иран

вашингтон (штат)

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в мире, иран, вашингтон (штат), сша, касем сулеймани, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году