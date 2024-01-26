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Поставки новой техники в армию в 2023 году составили 98,8 процента от плана - РИА Новости, 26.01.2024
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13:39 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/tekhnika-1923645931.html
Поставки новой техники в армию в 2023 году составили 98,8 процента от плана
Поставки новой техники в армию в 2023 году составили 98,8 процента от плана - РИА Новости, 26.01.2024
Поставки новой техники в армию в 2023 году составили 98,8 процента от плана
Выполнение организациями российского оборонно-промышленного комплекса обязательств по поставке в войска новой техники в прошлом году составило 98,8% от плановых РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:39
2024-01-26T13:39
безопасность
россия
алексей криворучко
технологии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Выполнение организациями российского оборонно-промышленного комплекса обязательств по поставке в войска новой техники в прошлом году составило 98,8% от плановых показателей, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. "По итогам прошедшего года выполнение организациями ОПК обязательств в части поставки новой техники составило 98,8% от плановых показателей и 99,8% в части ремонта", - сказал Криворучко, выступая с докладом на едином дне приёмки военной продукции. По словам замминистра, "общий объем финансирования гособоронзаказа за последние два года вырос вдвое, в 2023 году он увеличился на 24%". "Благодаря проведенному перераспределению структуры ГОЗ в части концентрации усилий на закупке техники в прошлом году удалось добиться роста поставок в войска приоритетных образцов вооружения и военной техники более чем в пять раз относительно аналогичных показателей 2022 года", - отметил Криворучко. Он подчеркнул, что после начала СВО "предприняты и последовательно реализуются беспрецедентные меры по обеспечению потребностей армии и флота в современном вооружении и военной техники".
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безопасность, россия, алексей криворучко, технологии, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Алексей Криворучко, Технологии, Вооруженные силы РФ
Поставки новой техники в армию в 2023 году составили 98,8 процента от плана

Минобороны: план по поставкам в войска новой техники выполнили на 98,8 процента

© РИА НовостиОтправка танков Т-90М "Прорыв" с Уралвагонзавода
Отправка танков Т-90М Прорыв с Уралвагонзавода
© РИА Новости
Отправка танков Т-90М "Прорыв" с Уралвагонзавода . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Выполнение организациями российского оборонно-промышленного комплекса обязательств по поставке в войска новой техники в прошлом году составило 98,8% от плановых показателей, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"По итогам прошедшего года выполнение организациями ОПК обязательств в части поставки новой техники составило 98,8% от плановых показателей и 99,8% в части ремонта", - сказал Криворучко, выступая с докладом на едином дне приёмки военной продукции. По словам замминистра, "общий объем финансирования гособоронзаказа за последние два года вырос вдвое, в 2023 году он увеличился на 24%".
"Благодаря проведенному перераспределению структуры ГОЗ в части концентрации усилий на закупке техники в прошлом году удалось добиться роста поставок в войска приоритетных образцов вооружения и военной техники более чем в пять раз относительно аналогичных показателей 2022 года", - отметил Криворучко.
Он подчеркнул, что после начала СВО "предприняты и последовательно реализуются беспрецедентные меры по обеспечению потребностей армии и флота в современном вооружении и военной техники".
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