https://ria.ru/20240126/tekhnika-1923645931.html

Поставки новой техники в армию в 2023 году составили 98,8 процента от плана

Поставки новой техники в армию в 2023 году составили 98,8 процента от плана - РИА Новости, 26.01.2024

Поставки новой техники в армию в 2023 году составили 98,8 процента от плана

Выполнение организациями российского оборонно-промышленного комплекса обязательств по поставке в войска новой техники в прошлом году составило 98,8% от плановых РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:39

2024-01-26T13:39

2024-01-26T13:39

безопасность

россия

алексей криворучко

технологии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Выполнение организациями российского оборонно-промышленного комплекса обязательств по поставке в войска новой техники в прошлом году составило 98,8% от плановых показателей, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. "По итогам прошедшего года выполнение организациями ОПК обязательств в части поставки новой техники составило 98,8% от плановых показателей и 99,8% в части ремонта", - сказал Криворучко, выступая с докладом на едином дне приёмки военной продукции. По словам замминистра, "общий объем финансирования гособоронзаказа за последние два года вырос вдвое, в 2023 году он увеличился на 24%". "Благодаря проведенному перераспределению структуры ГОЗ в части концентрации усилий на закупке техники в прошлом году удалось добиться роста поставок в войска приоритетных образцов вооружения и военной техники более чем в пять раз относительно аналогичных показателей 2022 года", - отметил Криворучко. Он подчеркнул, что после начала СВО "предприняты и последовательно реализуются беспрецедентные меры по обеспечению потребностей армии и флота в современном вооружении и военной техники".

https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, алексей криворучко, технологии, вооруженные силы рф