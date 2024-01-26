https://ria.ru/20240126/tekhas-1923781850.html

Губернатор Флориды не исключил отправку гвардейцев на помощь властям Техаса

Губернатор Флориды не исключил отправку гвардейцев на помощь властям Техаса - РИА Новости, 26.01.2024

Губернатор Флориды не исключил отправку гвардейцев на помощь властям Техаса

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис не исключил отправку нацгвардии на помощь властям Техаса на фоне кризиса на границе с Мексикой и конфликта с РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T23:06

2024-01-26T23:06

2024-01-26T23:08

миграционный кризис в техасе

в мире

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рон десантис

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис не исключил отправку нацгвардии на помощь властям Техаса на фоне кризиса на границе с Мексикой и конфликта с федеральными властями. "Штаты могут выступать вперед для обеспечения суверенности своей территории и суверенитета страны, это то, что вполне адекватно, и то, что отцы-основатели хотели на случай, если федеральное правительство не выполняет свои обязанности", - сказал Десантис на пресс-конференции. Он не исключил привлечения национальной гвардии штата на помощь Техасу по аналогии помощи штатов друг другу в случае чрезвычайных природных катаклизмов. "Мы можем привлечь больше Национальной гвардии, мы также готовы привлечь гвардейцев Флориды, и все это потому, что президент не может контролировать гвардию штата", - отметил губернатор. Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в их числе Десантис, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.

https://ria.ru/20240126/tramp-1923538617.html

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миграционный кризис в техасе, в мире, техас, флорида, мексика, рон десантис, джо байден