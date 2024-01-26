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Губернатор Флориды не исключил отправку гвардейцев на помощь властям Техаса - РИА Новости, 26.01.2024
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23:06 26.01.2024 (обновлено: 23:08 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/tekhas-1923781850.html
Губернатор Флориды не исключил отправку гвардейцев на помощь властям Техаса
Губернатор Флориды не исключил отправку гвардейцев на помощь властям Техаса - РИА Новости, 26.01.2024
Губернатор Флориды не исключил отправку гвардейцев на помощь властям Техаса
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис не исключил отправку нацгвардии на помощь властям Техаса на фоне кризиса на границе с Мексикой и конфликта с РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T23:06
2024-01-26T23:08
миграционный кризис в техасе
в мире
техас
флорида
мексика
рон десантис
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис не исключил отправку нацгвардии на помощь властям Техаса на фоне кризиса на границе с Мексикой и конфликта с федеральными властями. "Штаты могут выступать вперед для обеспечения суверенности своей территории и суверенитета страны, это то, что вполне адекватно, и то, что отцы-основатели хотели на случай, если федеральное правительство не выполняет свои обязанности", - сказал Десантис на пресс-конференции. Он не исключил привлечения национальной гвардии штата на помощь Техасу по аналогии помощи штатов друг другу в случае чрезвычайных природных катаклизмов. "Мы можем привлечь больше Национальной гвардии, мы также готовы привлечь гвардейцев Флориды, и все это потому, что президент не может контролировать гвардию штата", - отметил губернатор. Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в их числе Десантис, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.
https://ria.ru/20240126/tramp-1923538617.html
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миграционный кризис в техасе, в мире, техас, флорида, мексика, рон десантис, джо байден
Миграционный кризис в Техасе, В мире, Техас, Флорида, Мексика, Рон Десантис, Джо Байден
Губернатор Флориды не исключил отправку гвардейцев на помощь властям Техаса

Губернатор Флориды Десантис не исключил отправку гвардейцев на помощь Техасу

© AP Photo / Wilfredo LeeГубернатор Флориды Рон Десантис
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Wilfredo Lee
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис не исключил отправку нацгвардии на помощь властям Техаса на фоне кризиса на границе с Мексикой и конфликта с федеральными властями.
"Штаты могут выступать вперед для обеспечения суверенности своей территории и суверенитета страны, это то, что вполне адекватно, и то, что отцы-основатели хотели на случай, если федеральное правительство не выполняет свои обязанности", - сказал Десантис на пресс-конференции.
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Он не исключил привлечения национальной гвардии штата на помощь Техасу по аналогии помощи штатов друг другу в случае чрезвычайных природных катаклизмов.
"Мы можем привлечь больше Национальной гвардии, мы также готовы привлечь гвардейцев Флориды, и все это потому, что президент не может контролировать гвардию штата", - отметил губернатор.
Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в их числе Десантис, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.
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Миграционный кризис в ТехасеВ миреТехасФлоридаМексикаРон ДесантисДжо Байден
 
 
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