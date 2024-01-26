Рейтинг@Mail.ru
Вашингтон выдвинул требование Техасу, объявившему о вторжении мигрантов - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 26.01.2024 (обновлено: 22:05 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/tekhas-1923754086.html
Вашингтон выдвинул требование Техасу, объявившему о вторжении мигрантов
Вашингтон выдвинул требование Техасу, объявившему о вторжении мигрантов - РИА Новости, 26.01.2024
Вашингтон выдвинул требование Техасу, объявившему о вторжении мигрантов
Американские власти потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, следует из РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:39
2024-01-26T22:05
в мире
сша
техас
мексика
дональд трамп
джо байден
вашингтон (штат)
миграционный кризис в техасе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923727913_0:315:3072:2043_1920x0_80_0_0_2bc5ebc3807839d9597d4cd4d27a3c88.jpg
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Американские власти потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, следует из письма Министерства внутренней безопасности страны.В послании к генеральному прокурору штата ведомство опирается на постановление Верховного суда США. "Мы требуем полного доступа в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. &lt;...&gt; К 26 января 2024 года, пожалуйста, подтвердите, что штат предоставит пограничной службе США доступ к перечисленным выше участкам", — сказано в документе.При этом министерство не сообщило, какие меры могут быть приняты при неисполнении предписания.Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.Губернатор Грег Эббот объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал экс-президент и претендент на пост в 2024 году Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240126/bayden-1923687464.html
https://ria.ru/20240113/tekhas-1921099749.html
https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html
сша
техас
мексика
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923727913_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cba114704187afe7cf08c062acf02008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, техас, мексика, дональд трамп, джо байден, вашингтон (штат), миграционный кризис в техасе
В мире, США, Техас, Мексика, Дональд Трамп, Джо Байден, Вашингтон (штат), Миграционный кризис в Техасе
Вашингтон выдвинул требование Техасу, объявившему о вторжении мигрантов

Власти США потребовали от Техаса допустить погранслужбу к границе с Мексикой

© AP Photo / Eric GayМигранты, задержанные властями на границе штата Техас и Мексики
Мигранты, задержанные властями на границе штата Техас и Мексики - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Eric Gay
Мигранты, задержанные властями на границе штата Техас и Мексики
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Американские власти потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, следует из письма Министерства внутренней безопасности страны.
В послании к генеральному прокурору штата ведомство опирается на постановление Верховного суда США.
Агенты таможенной и пограничной службы охраняют транзитный центр для мигрантов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги"
Вчера, 15:40
"Мы требуем полного доступа в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. <...> К 26 января 2024 года, пожалуйста, подтвердите, что штат предоставит пограничной службе США доступ к перечисленным выше участкам", — сказано в документе.
При этом министерство не сообщило, какие меры могут быть приняты при неисполнении предписания.
Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.
Солдат Национальной гвардии Техаса на границе с Мексикой в Игл-Пасс - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
"Гражданская война": в США пришли в ужас из-за конфликта в Техасе
13 января, 07:21
Губернатор Грег Эббот объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.
В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал экс-президент и претендент на пост в 2024 году Дональд Трамп.
Изображение флага США и статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Учиться на ошибках Америки: как насадить обязаловку и развалить страну
7 января, 08:00
 
В миреСШАТехасМексикаДональд ТрампДжо БайденВашингтон (штат)Миграционный кризис в Техасе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала