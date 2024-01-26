https://ria.ru/20240126/tekhas-1923754086.html

Вашингтон выдвинул требование Техасу, объявившему о вторжении мигрантов

Вашингтон выдвинул требование Техасу, объявившему о вторжении мигрантов - РИА Новости, 26.01.2024

Вашингтон выдвинул требование Техасу, объявившему о вторжении мигрантов

Американские власти потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, следует из РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:39

2024-01-26T19:39

2024-01-26T22:05

в мире

сша

техас

мексика

дональд трамп

джо байден

вашингтон (штат)

миграционный кризис в техасе

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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Американские власти потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, следует из письма Министерства внутренней безопасности страны.В послании к генеральному прокурору штата ведомство опирается на постановление Верховного суда США. "Мы требуем полного доступа в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. <...> К 26 января 2024 года, пожалуйста, подтвердите, что штат предоставит пограничной службе США доступ к перечисленным выше участкам", — сказано в документе.При этом министерство не сообщило, какие меры могут быть приняты при неисполнении предписания.Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.Губернатор Грег Эббот объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал экс-президент и претендент на пост в 2024 году Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240126/bayden-1923687464.html

https://ria.ru/20240113/tekhas-1921099749.html

https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html

сша

техас

мексика

вашингтон (штат)

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в мире, сша, техас, мексика, дональд трамп, джо байден, вашингтон (штат), миграционный кризис в техасе