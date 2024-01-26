https://ria.ru/20240126/tekhas-1923754086.html
Вашингтон выдвинул требование Техасу, объявившему о вторжении мигрантов
Вашингтон выдвинул требование Техасу, объявившему о вторжении мигрантов - РИА Новости, 26.01.2024
Вашингтон выдвинул требование Техасу, объявившему о вторжении мигрантов
Американские власти потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, следует из РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:39
2024-01-26T19:39
2024-01-26T22:05
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дональд трамп
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миграционный кризис в техасе
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Американские власти потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, следует из письма Министерства внутренней безопасности страны.В послании к генеральному прокурору штата ведомство опирается на постановление Верховного суда США. "Мы требуем полного доступа в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. <...> К 26 января 2024 года, пожалуйста, подтвердите, что штат предоставит пограничной службе США доступ к перечисленным выше участкам", — сказано в документе.При этом министерство не сообщило, какие меры могут быть приняты при неисполнении предписания.Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.Губернатор Грег Эббот объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал экс-президент и претендент на пост в 2024 году Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240126/bayden-1923687464.html
https://ria.ru/20240113/tekhas-1921099749.html
https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html
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в мире, сша, техас, мексика, дональд трамп, джо байден, вашингтон (штат), миграционный кризис в техасе
В мире, США, Техас, Мексика, Дональд Трамп, Джо Байден, Вашингтон (штат), Миграционный кризис в Техасе
Вашингтон выдвинул требование Техасу, объявившему о вторжении мигрантов
Власти США потребовали от Техаса допустить погранслужбу к границе с Мексикой
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Американские власти потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, следует из письма Министерства внутренней безопасности страны.
В послании к генеральному прокурору штата ведомство опирается на постановление Верховного суда США
.
Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги"
"Мы требуем полного доступа в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. <...> К 26 января 2024 года, пожалуйста, подтвердите, что штат предоставит пограничной службе США доступ к перечисленным выше участкам", — сказано в документе.
При этом министерство не сообщило, какие меры могут быть приняты при неисполнении предписания.
Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена
пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.
"Гражданская война": в США пришли в ужас из-за конфликта в Техасе
Губернатор Грег Эббот объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.
В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон
называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал экс-президент и претендент на пост в 2024 году Дональд Трамп
.
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