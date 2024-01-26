https://ria.ru/20240126/tekhas-1923722463.html
Захарова прокомментировала конфликт Техаса с федеральными властями США
Захарова прокомментировала конфликт Техаса с федеральными властями США - РИА Новости, 26.01.2024
Захарова прокомментировала конфликт Техаса с федеральными властями США
Конфликт Техаса и федеральных властей США в связи с мерами по охране американских границ является внутренним делом Соединенных Штатов, но внимание к... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:24
2024-01-26T17:24
2024-01-26T17:24
в мире
техас
сша
мария захарова
джо байден
миграционный кризис в техасе
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Конфликт Техаса и федеральных властей США в связи с мерами по охране американских границ является внутренним делом Соединенных Штатов, но внимание к проблематике уместно на фоне позиции Вашингтона по вопросу соблюдения прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это вопрос внутренний в США, я думаю, что они обязаны его решить внутренними способами или методами", - отметила Захарова на брифинге, комментируя конфликт властей Техаса с федеральными. При этом дипломат напомнила, что именно США сделали "трансграничной и настолько международной" тему соблюдения прав человека. "С точки зрения Вашингтона, она (тема соблюдения прав человека - ред.) может свободно обходить суверенитет и независимость государств. Я думаю, пристальное внимание к этой проблематике более чем уместно", - заключила официальный представитель дипведомства. Власти Техаса конфликтуют с федеральными в связи с мерами по охране границы. Так, администрация США пожаловалась в верховный суд страны на руководство штата после того, как нацгвардия заблокировала доступ к границе для патрулей федеральных служб. А забор из колючей проволоки якобы мешал проводить общестрановую политику по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к рекордному количеству нелегалов, проникающих в США. В штате предпринимают свои меры по борьбе с ними, одной из которых стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда. Федеральные власти ждали от руководства штата заверений в том, что Техас воздержится от применения данной нормы, но, не получив, их обратились в суд. Администрация США называет действия штата неконституционными, а меры избыточными, поскольку, в частности, закон криминализирует то, что и так запрещено на федеральном уровне. Власти Техаса настаивают, что федеральное законодательство в этой сфере не работает. Ранее суд в Техасе потребовал от губернатора штата Грега Эббота убрать из пограничной реки Рио-Гранде барьер против мигрантов. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов 26 января обвинили президента страны Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, они выступили с соответствующим заявлением и поддержали Эббота.
https://ria.ru/20240126/tekhas-1923702018.html
https://ria.ru/20240124/mask-1923121341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, сша, мария захарова, джо байден, миграционный кризис в техасе
В мире, Техас, США, Мария Захарова, Джо Байден, Миграционный кризис в Техасе
Захарова прокомментировала конфликт Техаса с федеральными властями США
Захарова связала внимание к конфликту в Техасе с соблюдением в США прав человека
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Конфликт Техаса и федеральных властей США в связи с мерами по охране американских границ является внутренним делом Соединенных Штатов, но внимание к проблематике уместно на фоне позиции Вашингтона по вопросу соблюдения прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это вопрос внутренний в США, я думаю, что они обязаны его решить внутренними способами или методами", - отметила Захарова на брифинге, комментируя конфликт властей Техаса с федеральными.
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При этом дипломат напомнила, что именно США сделали "трансграничной и настолько международной" тему соблюдения прав человека.
"С точки зрения Вашингтона, она (тема соблюдения прав человека - ред.) может свободно обходить суверенитет и независимость государств. Я думаю, пристальное внимание к этой проблематике более чем уместно", - заключила официальный представитель дипведомства.
Власти Техаса конфликтуют с федеральными в связи с мерами по охране границы. Так, администрация США пожаловалась в верховный суд страны на руководство штата после того, как нацгвардия заблокировала доступ к границе для патрулей федеральных служб. А забор из колючей проволоки якобы мешал проводить общестрановую политику по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к рекордному количеству нелегалов, проникающих в США. В штате предпринимают свои меры по борьбе с ними, одной из которых стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда. Федеральные власти ждали от руководства штата заверений в том, что Техас воздержится от применения данной нормы, но, не получив, их обратились в суд. Администрация США называет действия штата неконституционными, а меры избыточными, поскольку, в частности, закон криминализирует то, что и так запрещено на федеральном уровне. Власти Техаса настаивают, что федеральное законодательство в этой сфере не работает.
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Ранее суд в Техасе потребовал от губернатора штата Грега Эббота убрать из пограничной реки Рио-Гранде барьер против мигрантов.
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в нежелании бороться с нелегальной миграцией, они выступили с соответствующим заявлением и поддержали Эббота.
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