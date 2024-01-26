Медведев назвал создание "Техасской народной республики" все более реальным
Медведев: США угрожает гражданское противостояние из-за ситуации в Техасе
© AP Photo / Eric GayМужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас
© AP Photo / Eric Gay
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Администрация США демонстрирует полную неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в одном из крупнейших штатов страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя события в Техасе.
Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор Техаса Грег Эббот объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.
"Американская администрация демонстрирует полную неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в одном из крупнейших штатов США. Его губернатор смачно наплевал на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки. Всё что угодно - лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу. Еще один яркий пример ослабления гегемонии США, которое происходит изнутри в результате действий самих же американцев", - написал Медведев. Он отметил, что Вашингтон, поддерживающий киевских неонацистов, показал себя "полным импотентом в вопросах внутренней политики".