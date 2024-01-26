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Медведев назвал создание "Техасской народной республики" все более реальным - РИА Новости, 26.01.2024
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16:29 26.01.2024 (обновлено: 16:39 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/tekhas-1923702018.html
Медведев назвал создание "Техасской народной республики" все более реальным
Медведев назвал создание "Техасской народной республики" все более реальным - РИА Новости, 26.01.2024
Медведев назвал создание "Техасской народной республики" все более реальным
Администрация США демонстрирует полную неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в одном из крупнейших штатов страны, заявил зампред... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:29
2024-01-26T16:39
сша
техас
в мире
россия
дмитрий медведев
миграционный кризис в техасе
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Администрация США демонстрирует полную неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в одном из крупнейших штатов страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя события в Техасе.Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор Техаса Грег Эббот объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса."Американская администрация демонстрирует полную неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в одном из крупнейших штатов США. Его губернатор смачно наплевал на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки. Всё что угодно - лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу. Еще один яркий пример ослабления гегемонии США, которое происходит изнутри в результате действий самих же американцев", - написал Медведев. Он отметил, что Вашингтон, поддерживающий киевских неонацистов, показал себя "полным импотентом в вопросах внутренней политики".
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сша, техас, в мире, россия, дмитрий медведев, миграционный кризис в техасе
США, Техас, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Миграционный кризис в Техасе
Медведев назвал создание "Техасской народной республики" все более реальным

Медведев: США угрожает гражданское противостояние из-за ситуации в Техасе

© AP Photo / Eric GayМужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Eric Gay
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Администрация США демонстрирует полную неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в одном из крупнейших штатов страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя события в Техасе.
Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор Техаса Грег Эббот объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.
"Американская администрация демонстрирует полную неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в одном из крупнейших штатов США. Его губернатор смачно наплевал на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки. Всё что угодно - лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу. Еще один яркий пример ослабления гегемонии США, которое происходит изнутри в результате действий самих же американцев", - написал Медведев. Он отметил, что Вашингтон, поддерживающий киевских неонацистов, показал себя "полным импотентом в вопросах внутренней политики".
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СШАТехасВ миреРоссияДмитрий МедведевМиграционный кризис в Техасе
 
 
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