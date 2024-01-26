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Путин поручил найти военного, спасшего командира танка "Алеша" - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:17 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/tank-1923759439.html
Путин поручил найти военного, спасшего командира танка "Алеша"
Путин поручил найти военного, спасшего командира танка "Алеша" - РИА Новости, 26.01.2024
Путин поручил найти военного, спасшего командира танка "Алеша"
Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами-участниками спецоперации вспомнил встречу с экипажем танка "Алёша" и рассказал, что пообещал одному РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:17
2024-01-26T20:17
специальная военная операция на украине
россия
санкт-петербург
владимир путин
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами-участниками спецоперации вспомнил встречу с экипажем танка "Алёша" и рассказал, что пообещал одному из них найти бойца, который спас тому жизнь. В ходе встречи в Санкт-Петербурге один из ее участников обратил внимание, что гуманитарная помощь от российских регионов не всегда равномерно распределяется между подразделениями на фронте, иногда не хватает персонифицированной помощи. В ответ на это президент удивился, пообещал решить этот вопрос, но рассказал поучительную историю. "Вот облетел у нас через интернет танк "Алёша" и так далее. Я когда с ребятами встречался, мне, по-моему, командир как раз рассказывал: когда он не был танкистом, а просто служил в пехоте, в мотострелках, вот он в окопе сидел - и "прилет". Рядом с ним сидел товарищ - он его накрыл собой. Я говорю: кто такой, это ваш друг? Нет, просто был рядом, и я, говорит, его потерял. Я попросил, чтобы его нашли. Просто рядом - человек в окопе рядом сидел, взял и накрыл его. Просто как боевого товарища, не зная, как его зовут", - рассказал Путин. "Для нас по большому счету должно быть все равно, откуда человек призван и откуда он что-то получает. Для нас все должны быть равны. Ведь каждый из этих людей выполняет свой святой долг перед Отчизной… Тем не менее душевный порыв земляков тоже понятен, подумаем, как персонифицировать, хотя я не вижу здесь большой проблемы", - подчеркнул президент, но пообещал поручить Минобороны решить этот вопрос. Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240126/chasy-1923755659.html
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россия, санкт-петербург, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Безопасность
Путин поручил найти военного, спасшего командира танка "Алеша"

Путин поручил найти военного, спасшего командира знаменитого танка "Алёша"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами-участниками спецоперации вспомнил встречу с экипажем танка "Алёша" и рассказал, что пообещал одному из них найти бойца, который спас тому жизнь.
В ходе встречи в Санкт-Петербурге один из ее участников обратил внимание, что гуманитарная помощь от российских регионов не всегда равномерно распределяется между подразделениями на фронте, иногда не хватает персонифицированной помощи. В ответ на это президент удивился, пообещал решить этот вопрос, но рассказал поучительную историю.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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"Вот облетел у нас через интернет танк "Алёша" и так далее. Я когда с ребятами встречался, мне, по-моему, командир как раз рассказывал: когда он не был танкистом, а просто служил в пехоте, в мотострелках, вот он в окопе сидел - и "прилет". Рядом с ним сидел товарищ - он его накрыл собой. Я говорю: кто такой, это ваш друг? Нет, просто был рядом, и я, говорит, его потерял. Я попросил, чтобы его нашли. Просто рядом - человек в окопе рядом сидел, взял и накрыл его. Просто как боевого товарища, не зная, как его зовут", - рассказал Путин.
"Для нас по большому счету должно быть все равно, откуда человек призван и откуда он что-то получает. Для нас все должны быть равны. Ведь каждый из этих людей выполняет свой святой долг перед Отчизной… Тем не менее душевный порыв земляков тоже понятен, подумаем, как персонифицировать, хотя я не вижу здесь большой проблемы", - подчеркнул президент, но пообещал поручить Минобороны решить этот вопрос.
Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
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