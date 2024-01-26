https://ria.ru/20240126/tank-1923759439.html

Путин поручил найти военного, спасшего командира танка "Алеша"

Путин поручил найти военного, спасшего командира танка "Алеша" - РИА Новости, 26.01.2024

Путин поручил найти военного, спасшего командира танка "Алеша"

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами-участниками спецоперации вспомнил встречу с экипажем танка "Алёша" и рассказал, что пообещал одному РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:17

2024-01-26T20:17

2024-01-26T20:17

специальная военная операция на украине

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владимир путин

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами-участниками спецоперации вспомнил встречу с экипажем танка "Алёша" и рассказал, что пообещал одному из них найти бойца, который спас тому жизнь. В ходе встречи в Санкт-Петербурге один из ее участников обратил внимание, что гуманитарная помощь от российских регионов не всегда равномерно распределяется между подразделениями на фронте, иногда не хватает персонифицированной помощи. В ответ на это президент удивился, пообещал решить этот вопрос, но рассказал поучительную историю. "Вот облетел у нас через интернет танк "Алёша" и так далее. Я когда с ребятами встречался, мне, по-моему, командир как раз рассказывал: когда он не был танкистом, а просто служил в пехоте, в мотострелках, вот он в окопе сидел - и "прилет". Рядом с ним сидел товарищ - он его накрыл собой. Я говорю: кто такой, это ваш друг? Нет, просто был рядом, и я, говорит, его потерял. Я попросил, чтобы его нашли. Просто рядом - человек в окопе рядом сидел, взял и накрыл его. Просто как боевого товарища, не зная, как его зовут", - рассказал Путин. "Для нас по большому счету должно быть все равно, откуда человек призван и откуда он что-то получает. Для нас все должны быть равны. Ведь каждый из этих людей выполняет свой святой долг перед Отчизной… Тем не менее душевный порыв земляков тоже понятен, подумаем, как персонифицировать, хотя я не вижу здесь большой проблемы", - подчеркнул президент, но пообещал поручить Минобороны решить этот вопрос. Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240126/chasy-1923755659.html

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россия, санкт-петербург, владимир путин, безопасность