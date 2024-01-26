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Ледовый комплекс "Тагбан" открылся во Владикавказе - РИА Новости, 26.01.2024
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20:55 26.01.2024 (обновлено: 21:02 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/tagban-1923765194.html
Ледовый комплекс "Тагбан" открылся во Владикавказе
Ледовый комплекс "Тагбан" открылся во Владикавказе - РИА Новости, 26.01.2024
Ледовый комплекс "Тагбан" открылся во Владикавказе
Во Владикавказе в пятницу открыли многофункциональный ледовый комплекс "Тагбан", в церемонии принял участие глава РСО – Алания Сергей Меняйло, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:55
2024-01-26T21:02
владикавказ
сергей меняйло
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Во Владикавказе в пятницу открыли многофункциональный ледовый комплекс "Тагбан", в церемонии принял участие глава РСО – Алания Сергей Меняйло, сообщает пресс-служба регионального правительства. Среди почетных гостей мероприятия – легенда мирового хоккея, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Вячеслав Фетисов, глава Тюмени Руслан Кухарук, а также представители органов власти Северной Осетии и именитые спортсмены республики. Во время открытия Меняйло отметил, что запуск новой ледовой арены положительно скажется на популяризации здорового образа жизни, а также станет тем местом, где свою карьеру начнут будущие чемпионы. "Всегда приятно, когда в родной республике открываются новые объекты, которые позволяют комфортно жить, творить, заниматься спортом и наукой. Вдвойне приятно, когда эти объекты нацелены на развитие юных талантов и закрепление Северной Осетии на высокой планке федерального уровня", - цитирует пресс-служба главу региона. Площадь нового объекта - более 32 тысячи квадратных метров. Здесь намерены развивать ледовые виды. В настоящее время - это один из крупнейших центров подготовки спортсменов по ледовым видам спорта на Юге России. "Уверен, "Тагбан" станет отличной площадкой как для профессионального, так и массового спорта: в любое время года сюда смогут приходить все желающие, – сказал Меняйло. Он также поблагодарил инвесторов, благодаря которым реализован этот масштабный проект – Ирину и Алексея Бояркиных. Спортсменов и болельщиков поприветствовал Вячеслав Фетисов. Он призвал жителей активно пользоваться возможностями, которые появились с открытием арены. "Для меня огромная честь присутствовать здесь с вами на открытии ледового комплекса. Я уверен, что здесь появятся великие хоккеисты и фигуристы. Потому что люди в Осетии отличаются своей красотой, характером. Здесь стремятся быть лучшими. И это подтверждает огромное количество выдающихся спортсменов, Олимпийских чемпионов. И у ребят, которые сегодня вышли на лед, все обязательно получится", – подчеркнул Фетисов. Спортивный объект включает в себя два ледовых катка: один – для профессиональных спортсменов, второй – малый – тренировочный. Ледовая арена сможет вмещать до 500 зрителей на трибунах и смотровой площадке. Также предусмотрены специализированные залы для тренировок, тренерские и судейские помещения, комнаты отдыха, спортивные площадки, пункты питания. На втором этаже спорткомплекса есть хостел для размещения спортсменов. На новом катке в честь открытия состоялось ледовое шоу-сказка с участием воспитанников владикавказских школ хоккея и фигурного катания. Также на лед с показательным номером вышли российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Завершилось открытие товарищеским матчем юных хоккеистов.
https://ria.ru/20240110/kurort-1920531191.html
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владикавказ, сергей меняйло
Владикавказ, Сергей Меняйло

Ледовый комплекс "Тагбан" открылся во Владикавказе

© Сергей Меняйло/TelegramОткрытие ледового комплекса "Тагбан" во Владикавказе
Открытие ледового комплекса Тагбан во Владикавказе
© Сергей Меняйло/Telegram
Открытие ледового комплекса "Тагбан" во Владикавказе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Во Владикавказе в пятницу открыли многофункциональный ледовый комплекс "Тагбан", в церемонии принял участие глава РСО – Алания Сергей Меняйло, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Среди почетных гостей мероприятия – легенда мирового хоккея, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Вячеслав Фетисов, глава Тюмени Руслан Кухарук, а также представители органов власти Северной Осетии и именитые спортсмены республики.
© Сергей Меняйло/TelegramОткрытие ледового комплекса "Тагбан" во Владикавказе
Открытие ледового комплекса Тагбан во Владикавказе
© Сергей Меняйло/Telegram
Открытие ледового комплекса "Тагбан" во Владикавказе
Во время открытия Меняйло отметил, что запуск новой ледовой арены положительно скажется на популяризации здорового образа жизни, а также станет тем местом, где свою карьеру начнут будущие чемпионы.
"Всегда приятно, когда в родной республике открываются новые объекты, которые позволяют комфортно жить, творить, заниматься спортом и наукой. Вдвойне приятно, когда эти объекты нацелены на развитие юных талантов и закрепление Северной Осетии на высокой планке федерального уровня", - цитирует пресс-служба главу региона.
Площадь нового объекта - более 32 тысячи квадратных метров. Здесь намерены развивать ледовые виды. В настоящее время - это один из крупнейших центров подготовки спортсменов по ледовым видам спорта на Юге России.
© Сергей Меняйло/TelegramОткрытие ледового комплекса "Тагбан" во Владикавказе
Открытие ледового комплекса Тагбан во Владикавказе
© Сергей Меняйло/Telegram
Открытие ледового комплекса "Тагбан" во Владикавказе
"Уверен, "Тагбан" станет отличной площадкой как для профессионального, так и массового спорта: в любое время года сюда смогут приходить все желающие, – сказал Меняйло.
Он также поблагодарил инвесторов, благодаря которым реализован этот масштабный проект – Ирину и Алексея Бояркиных.
Спортсменов и болельщиков поприветствовал Вячеслав Фетисов. Он призвал жителей активно пользоваться возможностями, которые появились с открытием арены.
"Для меня огромная честь присутствовать здесь с вами на открытии ледового комплекса. Я уверен, что здесь появятся великие хоккеисты и фигуристы. Потому что люди в Осетии отличаются своей красотой, характером. Здесь стремятся быть лучшими. И это подтверждает огромное количество выдающихся спортсменов, Олимпийских чемпионов. И у ребят, которые сегодня вышли на лед, все обязательно получится", – подчеркнул Фетисов.
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Спортивный объект включает в себя два ледовых катка: один – для профессиональных спортсменов, второй – малый – тренировочный. Ледовая арена сможет вмещать до 500 зрителей на трибунах и смотровой площадке. Также предусмотрены специализированные залы для тренировок, тренерские и судейские помещения, комнаты отдыха, спортивные площадки, пункты питания. На втором этаже спорткомплекса есть хостел для размещения спортсменов.
На новом катке в честь открытия состоялось ледовое шоу-сказка с участием воспитанников владикавказских школ хоккея и фигурного катания. Также на лед с показательным номером вышли российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Завершилось открытие товарищеским матчем юных хоккеистов.
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