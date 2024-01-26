https://ria.ru/20240126/tagban-1923765194.html

Ледовый комплекс "Тагбан" открылся во Владикавказе

Ледовый комплекс "Тагбан" открылся во Владикавказе - РИА Новости, 26.01.2024

Ледовый комплекс "Тагбан" открылся во Владикавказе

Во Владикавказе в пятницу открыли многофункциональный ледовый комплекс "Тагбан", в церемонии принял участие глава РСО – Алания Сергей Меняйло, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:55

2024-01-26T20:55

2024-01-26T21:02

владикавказ

сергей меняйло

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Во Владикавказе в пятницу открыли многофункциональный ледовый комплекс "Тагбан", в церемонии принял участие глава РСО – Алания Сергей Меняйло, сообщает пресс-служба регионального правительства. Среди почетных гостей мероприятия – легенда мирового хоккея, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Вячеслав Фетисов, глава Тюмени Руслан Кухарук, а также представители органов власти Северной Осетии и именитые спортсмены республики. Во время открытия Меняйло отметил, что запуск новой ледовой арены положительно скажется на популяризации здорового образа жизни, а также станет тем местом, где свою карьеру начнут будущие чемпионы. "Всегда приятно, когда в родной республике открываются новые объекты, которые позволяют комфортно жить, творить, заниматься спортом и наукой. Вдвойне приятно, когда эти объекты нацелены на развитие юных талантов и закрепление Северной Осетии на высокой планке федерального уровня", - цитирует пресс-служба главу региона. Площадь нового объекта - более 32 тысячи квадратных метров. Здесь намерены развивать ледовые виды. В настоящее время - это один из крупнейших центров подготовки спортсменов по ледовым видам спорта на Юге России. "Уверен, "Тагбан" станет отличной площадкой как для профессионального, так и массового спорта: в любое время года сюда смогут приходить все желающие, – сказал Меняйло. Он также поблагодарил инвесторов, благодаря которым реализован этот масштабный проект – Ирину и Алексея Бояркиных. Спортсменов и болельщиков поприветствовал Вячеслав Фетисов. Он призвал жителей активно пользоваться возможностями, которые появились с открытием арены. "Для меня огромная честь присутствовать здесь с вами на открытии ледового комплекса. Я уверен, что здесь появятся великие хоккеисты и фигуристы. Потому что люди в Осетии отличаются своей красотой, характером. Здесь стремятся быть лучшими. И это подтверждает огромное количество выдающихся спортсменов, Олимпийских чемпионов. И у ребят, которые сегодня вышли на лед, все обязательно получится", – подчеркнул Фетисов. Спортивный объект включает в себя два ледовых катка: один – для профессиональных спортсменов, второй – малый – тренировочный. Ледовая арена сможет вмещать до 500 зрителей на трибунах и смотровой площадке. Также предусмотрены специализированные залы для тренировок, тренерские и судейские помещения, комнаты отдыха, спортивные площадки, пункты питания. На втором этаже спорткомплекса есть хостел для размещения спортсменов. На новом катке в честь открытия состоялось ледовое шоу-сказка с участием воспитанников владикавказских школ хоккея и фигурного катания. Также на лед с показательным номером вышли российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Завершилось открытие товарищеским матчем юных хоккеистов.

https://ria.ru/20240110/kurort-1920531191.html

https://ria.ru/20240124/puteshestviya-1923059214.html

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владикавказ, сергей меняйло