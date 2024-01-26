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Правительство утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи - РИА Новости, 26.01.2024
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18:13 26.01.2024 (обновлено: 18:19 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/svyaz-1923735443.html
Правительство утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи
Правительство утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи - РИА Новости, 26.01.2024
Правительство утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи
Правительство РФ утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года, соответствующее постановление подписал... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:13
2024-01-26T18:19
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила оказания услуг телефонной связи. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу", - говорится в документе. Согласно новым правилам, абонент может подать заявление онлайн для смены оператора с сохранением номера, используя электронную подпись. Также оператор вправе разорвать договор с абонентом в случае, если он не пользуется связью 90 календарных дней. В обновленной редакции правил прописано, как оператор связи должен информировать клиента о тарифах на услуги телефонной связи и зоне покрытия сети, а также принимать информацию о технических неисправностях. Так, оператор может уведомлять абонента в его личном кабинете на сайте, через смс-оповещения или во время телефонного звонка. В свою очередь информировать об изменении договора, в том числе о подключении дополнительных услуг, оператор может в письменной форме, в сообщениях, во время звонка, а также через личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении. Также оператор вправе не начинать обслуживание по продаже сим-карт юридическим лицам, если нет данных о сотрудниках, которым выдана сим-карта, или сведения являются недостоверными.
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Правительство утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи

Правительство утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетитель разговаривает с продавцом-консультантом
Посетитель разговаривает с продавцом-консультантом - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила оказания услуг телефонной связи. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу", - говорится в документе.
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Согласно новым правилам, абонент может подать заявление онлайн для смены оператора с сохранением номера, используя электронную подпись. Также оператор вправе разорвать договор с абонентом в случае, если он не пользуется связью 90 календарных дней.
В обновленной редакции правил прописано, как оператор связи должен информировать клиента о тарифах на услуги телефонной связи и зоне покрытия сети, а также принимать информацию о технических неисправностях. Так, оператор может уведомлять абонента в его личном кабинете на сайте, через смс-оповещения или во время телефонного звонка.
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В свою очередь информировать об изменении договора, в том числе о подключении дополнительных услуг, оператор может в письменной форме, в сообщениях, во время звонка, а также через личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении.
Также оператор вправе не начинать обслуживание по продаже сим-карт юридическим лицам, если нет данных о сотрудниках, которым выдана сим-карта, или сведения являются недостоверными.
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