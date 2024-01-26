https://ria.ru/20240126/svyaz-1923735443.html

Правительство утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи

Правительство утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи - РИА Новости, 26.01.2024

Правительство утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи

Правительство РФ утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года, соответствующее постановление подписал... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:13

2024-01-26T18:13

2024-01-26T18:19

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила оказания услуг телефонной связи. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу", - говорится в документе. Согласно новым правилам, абонент может подать заявление онлайн для смены оператора с сохранением номера, используя электронную подпись. Также оператор вправе разорвать договор с абонентом в случае, если он не пользуется связью 90 календарных дней. В обновленной редакции правил прописано, как оператор связи должен информировать клиента о тарифах на услуги телефонной связи и зоне покрытия сети, а также принимать информацию о технических неисправностях. Так, оператор может уведомлять абонента в его личном кабинете на сайте, через смс-оповещения или во время телефонного звонка. В свою очередь информировать об изменении договора, в том числе о подключении дополнительных услуг, оператор может в письменной форме, в сообщениях, во время звонка, а также через личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении. Также оператор вправе не начинать обслуживание по продаже сим-карт юридическим лицам, если нет данных о сотрудниках, которым выдана сим-карта, или сведения являются недостоверными.

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россия, михаил мишустин, общество