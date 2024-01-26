https://ria.ru/20240126/svo-1923755854.html

Путин заявил, что бойцы СВО должны составить основу государства

Путин заявил, что бойцы СВО должны составить основу государства - РИА Новости, 26.01.2024

Путин заявил, что бойцы СВО должны составить основу государства

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет настраивать весь государственный механизм так, чтобы бойцы, прошедшие горнило боевых испытаний, были востребованы... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:49

2024-01-26T19:49

2024-01-26T19:49

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет настраивать весь государственный механизм так, чтобы бойцы, прошедшие горнило боевых испытаний, были востребованы в гражданской жизни, они должны составлять основу государства на среднесрочную и более отдаленную историческую перспективу. "Я буду настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди, как вы, получали шанс на то, чтобы проявить себя на "гражданке". Буду делать это целенаправленно и с полным осознанием того, что такие люди, как вы, прошедшие горнило боевых испытаний, нужны Отечеству во все времена и в будущем, потому что вы должны составлять основу государства российского", - сказал Путин. "Люди, которые прошли через горнило таких тяжелых испытаний, не жалея себя, не щадя себя во имя Родины, они, конечно, должны составлять основу нашего государства на среднесрочную и на более отдаленную историческую перспективу", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20240126/psikhologi-1923755374.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр