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Путин заявил, что бойцы СВО должны составить основу государства - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:49 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/svo-1923755854.html
Путин заявил, что бойцы СВО должны составить основу государства
Путин заявил, что бойцы СВО должны составить основу государства - РИА Новости, 26.01.2024
Путин заявил, что бойцы СВО должны составить основу государства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет настраивать весь государственный механизм так, чтобы бойцы, прошедшие горнило боевых испытаний, были востребованы... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:49
2024-01-26T19:49
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет настраивать весь государственный механизм так, чтобы бойцы, прошедшие горнило боевых испытаний, были востребованы в гражданской жизни, они должны составлять основу государства на среднесрочную и более отдаленную историческую перспективу. "Я буду настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди, как вы, получали шанс на то, чтобы проявить себя на "гражданке". Буду делать это целенаправленно и с полным осознанием того, что такие люди, как вы, прошедшие горнило боевых испытаний, нужны Отечеству во все времена и в будущем, потому что вы должны составлять основу государства российского", - сказал Путин. "Люди, которые прошли через горнило таких тяжелых испытаний, не жалея себя, не щадя себя во имя Родины, они, конечно, должны составлять основу нашего государства на среднесрочную и на более отдаленную историческую перспективу", - подчеркнул глава государства.
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общество, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что бойцы СВО должны составить основу государства

Путин пообещал сделать все, чтобы бойцы СВО были востребованы в мирной жизни

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет настраивать весь государственный механизм так, чтобы бойцы, прошедшие горнило боевых испытаний, были востребованы в гражданской жизни, они должны составлять основу государства на среднесрочную и более отдаленную историческую перспективу.
"Я буду настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди, как вы, получали шанс на то, чтобы проявить себя на "гражданке". Буду делать это целенаправленно и с полным осознанием того, что такие люди, как вы, прошедшие горнило боевых испытаний, нужны Отечеству во все времена и в будущем, потому что вы должны составлять основу государства российского", - сказал Путин.
"Люди, которые прошли через горнило таких тяжелых испытаний, не жалея себя, не щадя себя во имя Родины, они, конечно, должны составлять основу нашего государства на среднесрочную и на более отдаленную историческую перспективу", - подчеркнул глава государства.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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