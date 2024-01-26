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Путин рассказал, чем руководствовался, приняв решение о начале СВО - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/svo-1923743408.html
Путин рассказал, чем руководствовался, приняв решение о начале СВО
Путин рассказал, чем руководствовался, приняв решение о начале СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Путин рассказал, чем руководствовался, приняв решение о начале СВО
Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о причинах начала специальной военной операции, заявил, что при принятии этого решения не было никаких других... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:43
2024-01-26T18:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о причинах начала специальной военной операции, заявил, что при принятии этого решения не было никаких других соображений, кроме защиты интересов России. "Что касается решения о начале СВО.… Не было никаких других соображений, кроме одного - защита интересов России. Никаких. И при решении вопросов подобного рода других мотивов и быть не может, и не было", - сказал Путин в ходе встречи со студентами - участниками специальной военной операции. При этом президент отметил, что ранее Россия всячески старалась выстраивать отношения с Украиной. "Напомню, что мы всячески старались выстраивать отношения с Украиной на протяжении десятилетий, что только не делали: и кредиты льготные, и по бросовым ценам энергоносители, наш рынок предоставляли, ну всё", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240116/putin-1921720530.html
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безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин рассказал, чем руководствовался, приняв решение о начале СВО

Путин: единственным соображением при начале СВО была защита интересов России

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения
Президент РФ Владимир Путин во время обращения - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о причинах начала специальной военной операции, заявил, что при принятии этого решения не было никаких других соображений, кроме защиты интересов России.
"Что касается решения о начале СВО.… Не было никаких других соображений, кроме одного - защита интересов России. Никаких. И при решении вопросов подобного рода других мотивов и быть не может, и не было", - сказал Путин в ходе встречи со студентами - участниками специальной военной операции.
При этом президент отметил, что ранее Россия всячески старалась выстраивать отношения с Украиной. "Напомню, что мы всячески старались выстраивать отношения с Украиной на протяжении десятилетий, что только не делали: и кредиты льготные, и по бросовым ценам энергоносители, наш рынок предоставляли, ну всё", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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