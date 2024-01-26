https://ria.ru/20240126/svo-1923743408.html

Путин рассказал, чем руководствовался, приняв решение о начале СВО

Путин рассказал, чем руководствовался, приняв решение о начале СВО - РИА Новости, 26.01.2024

Путин рассказал, чем руководствовался, приняв решение о начале СВО

Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о причинах начала специальной военной операции, заявил, что при принятии этого решения не было никаких других... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:43

2024-01-26T18:43

2024-01-26T18:43

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о причинах начала специальной военной операции, заявил, что при принятии этого решения не было никаких других соображений, кроме защиты интересов России. "Что касается решения о начале СВО.… Не было никаких других соображений, кроме одного - защита интересов России. Никаких. И при решении вопросов подобного рода других мотивов и быть не может, и не было", - сказал Путин в ходе встречи со студентами - участниками специальной военной операции. При этом президент отметил, что ранее Россия всячески старалась выстраивать отношения с Украиной. "Напомню, что мы всячески старались выстраивать отношения с Украиной на протяжении десятилетий, что только не делали: и кредиты льготные, и по бросовым ценам энергоносители, наш рынок предоставляли, ну всё", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240116/putin-1921720530.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр