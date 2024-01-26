https://ria.ru/20240126/svechi-1923643756.html

Мама бойца из Владимирской области изготавливает свечи для участников СВО

Мама бойца из Владимирской области изготавливает свечи для участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024

Мама бойца из Владимирской области изготавливает свечи для участников СВО

Жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области, сын которой участвует в специальной военной операции, изготавливает для бойцов окопные свечи, сообщило РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:30

2024-01-26T13:30

2024-01-26T13:30

надежные люди

владимирская область

гусь-хрустальный

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РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области, сын которой участвует в специальной военной операции, изготавливает для бойцов окопные свечи, сообщило правительство региона. "Окопные свечи, которые являются жизненно важным ресурсом для наших защитников, изготавливает Надежда Васильевна - мама участника СВО", - сообщило правительство Владимирской области в своем Telegram-канале. Отмечается, что женщине помогают родственники, руководители предприятий и неравнодушные волонтеры Гусь-Хрустального района. Блиндажные свечи передаются с пришедшими в отпуск земляками. "В своем доме Надежда Васильевна на паровой бане растапливает парафин и заливает его в подготовленные правильным образом емкости. В этот раз только от мамы бойца-земляка отправятся более 130 штук самодельных свечей ребятам на передовую. Процесс производства не останавливается ни на минуту", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240116/pritsely-1921541352.html

владимирская область

гусь-хрустальный

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владимирская область, гусь-хрустальный