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Мама бойца из Владимирской области изготавливает свечи для участников СВО
Мама бойца из Владимирской области изготавливает свечи для участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Мама бойца из Владимирской области изготавливает свечи для участников СВО
Жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области, сын которой участвует в специальной военной операции, изготавливает для бойцов окопные свечи, сообщило РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:30
2024-01-26T13:30
2024-01-26T13:30
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гусь-хрустальный
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РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области, сын которой участвует в специальной военной операции, изготавливает для бойцов окопные свечи, сообщило правительство региона. "Окопные свечи, которые являются жизненно важным ресурсом для наших защитников, изготавливает Надежда Васильевна - мама участника СВО", - сообщило правительство Владимирской области в своем Telegram-канале. Отмечается, что женщине помогают родственники, руководители предприятий и неравнодушные волонтеры Гусь-Хрустального района. Блиндажные свечи передаются с пришедшими в отпуск земляками. "В своем доме Надежда Васильевна на паровой бане растапливает парафин и заливает его в подготовленные правильным образом емкости. В этот раз только от мамы бойца-земляка отправятся более 130 штук самодельных свечей ребятам на передовую. Процесс производства не останавливается ни на минуту", - подчеркивается в сообщении.
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владимирская область, гусь-хрустальный
Надежные люди, Владимирская область, Гусь-Хрустальный
РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области, сын которой участвует в специальной военной операции, изготавливает для бойцов окопные свечи, сообщило правительство региона.
«
"Окопные свечи, которые являются жизненно важным ресурсом для наших защитников, изготавливает Надежда Васильевна - мама участника СВО", - сообщило правительство Владимирской области в своем Telegram-канале.
Отмечается, что женщине помогают родственники, руководители предприятий и неравнодушные волонтеры Гусь-Хрустального района. Блиндажные свечи передаются с пришедшими в отпуск земляками.
"В своем доме Надежда Васильевна на паровой бане растапливает парафин и заливает его в подготовленные правильным образом емкости. В этот раз только от мамы бойца-земляка отправятся более 130 штук самодельных свечей ребятам на передовую. Процесс производства не останавливается ни на минуту", - подчеркивается в сообщении.
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