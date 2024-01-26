Рейтинг@Mail.ru
Мама бойца из Владимирской области изготавливает свечи для участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
13:30 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/svechi-1923643756.html
Мама бойца из Владимирской области изготавливает свечи для участников СВО
Мама бойца из Владимирской области изготавливает свечи для участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Мама бойца из Владимирской области изготавливает свечи для участников СВО
Жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области, сын которой участвует в специальной военной операции, изготавливает для бойцов окопные свечи, сообщило РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:30
2024-01-26T13:30
надежные люди
владимирская область
гусь-хрустальный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923637895_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_0ce4404af91e8f70342b7b24cc574f49.jpg
РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области, сын которой участвует в специальной военной операции, изготавливает для бойцов окопные свечи, сообщило правительство региона. "Окопные свечи, которые являются жизненно важным ресурсом для наших защитников, изготавливает Надежда Васильевна - мама участника СВО", - сообщило правительство Владимирской области в своем Telegram-канале. Отмечается, что женщине помогают родственники, руководители предприятий и неравнодушные волонтеры Гусь-Хрустального района. Блиндажные свечи передаются с пришедшими в отпуск земляками. "В своем доме Надежда Васильевна на паровой бане растапливает парафин и заливает его в подготовленные правильным образом емкости. В этот раз только от мамы бойца-земляка отправятся более 130 штук самодельных свечей ребятам на передовую. Процесс производства не останавливается ни на минуту", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240116/pritsely-1921541352.html
владимирская область
гусь-хрустальный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923637895_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_21daaf738e1f013f9f041d46278a453a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимирская область, гусь-хрустальный
Надежные люди, Владимирская область, Гусь-Хрустальный

Мама бойца из Владимирской области изготавливает свечи для участников СВО

© Фото : Правительство Владимирской области/TelegramОкопные свечи для участников СВО из Владимирской области
Окопные свечи для участников СВО из Владимирской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : Правительство Владимирской области/Telegram
Окопные свечи для участников СВО из Владимирской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области, сын которой участвует в специальной военной операции, изготавливает для бойцов окопные свечи, сообщило правительство региона.
«
"Окопные свечи, которые являются жизненно важным ресурсом для наших защитников, изготавливает Надежда Васильевна - мама участника СВО", - сообщило правительство Владимирской области в своем Telegram-канале.
Отмечается, что женщине помогают родственники, руководители предприятий и неравнодушные волонтеры Гусь-Хрустального района. Блиндажные свечи передаются с пришедшими в отпуск земляками.
"В своем доме Надежда Васильевна на паровой бане растапливает парафин и заливает его в подготовленные правильным образом емкости. В этот раз только от мамы бойца-земляка отправятся более 130 штук самодельных свечей ребятам на передовую. Процесс производства не останавливается ни на минуту", - подчеркивается в сообщении.
Дополнительное оборудование получили бойцы подразделения Тайга, сформированного в Тюменской области
Тюменская область отправила снайперам в зоне СВО оптические прицелы
16 января, 07:52
 
Надежные людиВладимирская областьГусь-Хрустальный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала