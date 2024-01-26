https://ria.ru/20240126/surgutneftegaz-1923669502.html

Слияние районов ХМАО с Арктикой поможет "Сургутнефтегазу" в разработке ТРИЗ

Слияние районов ХМАО с Арктикой поможет "Сургутнефтегазу" в разработке ТРИЗ - РИА Новости, 26.01.2024

Слияние районов ХМАО с Арктикой поможет "Сургутнефтегазу" в разработке ТРИЗ

Включение двух районов ХМАО – Югры в состав Арктической зоны будет способствовать разработке "Сургутнефтегазом" трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), сообщил... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:01

2024-01-26T15:01

2024-01-26T15:01

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

белоярский район

экономика

россия

сургутнефтегаз

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Включение двух районов ХМАО – Югры в состав Арктической зоны будет способствовать разработке "Сургутнефтегазом" трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), сообщил генеральный директор компании Владимир Богданов. Он отметил, что сейчас нужно полностью увидеть нормативные документы, которые касаются включения двух районов ХМАО – Югры в арктический регион. Речь идет о Березовском и Белоярском районах. Правительство России, как сообщалось 20 января, одобрило включение районов в состав Арктической зоны РФ (АЗРФ) – части территории Арктики, на которой действуют особые режимы налогового и административного регулирования. "У нас месторождения в Белоярском районе, мы разрабатываем фактически четыре месторождения. Это (принятие района в зону Арктической зоны РФ – ред.) будет большим подспорьем, потому что там трудноизвлекаемые запасы в этом регионе", – сказал Богданов журналистам в кулуарах Дня экологии в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Губернатор ХМАО – Югры Наталья Комарова в сентябре прошлого года отмечала, что вхождение Березовского и Белоярского районов в арктическую зону значительно расширит возможности для реализации научного и промышленного потенциала с учетом специальных режимов, которые предусмотрены для арктической зоны.

https://ria.ru/20240126/surgutneftegaz-1923658498.html

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выставка-форум "россия", белоярский район, экономика, россия, сургутнефтегаз