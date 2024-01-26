https://ria.ru/20240126/subsidiya-1923610544.html

В СФ предложили предоставлять субсидии автопроизводителям

В СФ предложили предоставлять субсидии автопроизводителям - РИА Новости, 26.01.2024

В СФ предложили предоставлять субсидии автопроизводителям

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил предоставлять дополнительные меры поддержки автопроизводителям, в том числе субсидирование... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:01

2024-01-26T12:01

2024-01-26T12:01

экономика

россия

андрей кутепов

дмитрий григоренко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил предоставлять дополнительные меры поддержки автопроизводителям, в том числе субсидирование процентной ставки по кредитам, субсидия предоставляется Минпромторгом в размере 70% ключевой ставки ЦБ РФ. В письме на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сенатор отметил, что законодатели подготовили предложения "по вопросу предоставления дополнительных мер поддержки, в том числе субсидировании процентной ставки по кредитам системообразующих высоколокализованных автопроизводителей". Документ есть в распоряжении РИА Новости. Решение этого вопроса, как считают в Совфеде, возможно постановлением правительства РФ. В проекте постановления указывается, что предлагаемые правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидии организациям автомобилестроения в "целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и(или) выплату купонного дохода по облигациям (далее – субсидия)". "Субсидии предоставляются в рамках федерального проекта "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения" государственной программы РФ "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в целях оказания государственной поддержки в сложных экономических условиях организациям автомобилестроения. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет" не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона о федеральном бюджете", - говорится в бюджете. Уточняется, что заемщик не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) заемщика. Кроме того, заемщик не является иностранным юридическим лицом. Субсидия предоставляется Минпромторгом в размере 70% ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на каждый день начисления процентов по кредитам, привлеченным ‎после 1 января 2023 года по плавающей процентной ставке, а также купонного дохода по облигациям, эмитированным (размещенным) после 1 января 2023 года по плавающей ставке купона. Субсидия не предоставляется за период в котором ключевая ставка ЦБ меньше или равна 7,5%. При этом фактический размер предоставляемой субсидии определяется в соглашении о предоставлении субсидии, заключаемом Минпромторгом с заёмщиком в системе "Электронный бюджет". Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально. Уточняется, что соглашение заключается по результатам отбора, проведенного Минпромторгом способом запроса предложений в системе "Электронный бюджет" на основании заявок на отбор, представленных заёмщиками в ведомство.

https://ria.ru/20240122/avtomobili-1922845338.html

https://ria.ru/20240122/nalog-1745396263.html

https://ria.ru/20240118/avtovaz-1922120472.html

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экономика, россия, андрей кутепов, дмитрий григоренко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральный банк рф (цб рф)