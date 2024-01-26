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Минобрнауки назвало число участников СВО и их детей среди студентов - РИА Новости, 26.01.2024
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21:27 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/studenty-1923770114.html
Минобрнауки назвало число участников СВО и их детей среди студентов
Минобрнауки назвало число участников СВО и их детей среди студентов - РИА Новости, 26.01.2024
Минобрнауки назвало число участников СВО и их детей среди студентов
Более 12,8 тысячи участников специальной военной операции и более 21,6 тысячи их детей обучаются в вузах РФ, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T21:27
2024-01-26T21:27
специальная военная операция на украине
общество
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 12,8 тысячи участников специальной военной операции и более 21,6 тысячи их детей обучаются в вузах РФ, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России. "По итогам приемной кампании 2023 года в пределах квоты принято 1,2 тысячи военнослужащих и 8,1 тысячи детей (участников СВО). На бесплатное обучение переведены 448 человек и 420 детей. Всего в вузах обучается более 12,8 тысячи участников СВО и более 21,6 тысячи их детей", — говорится в сообщении. Отмечается, что студентам-участникам СВО и обучающимся, потерявшим близких в ходе СВО, оказывается необходимая психологическая помощь, в вузах, подведомственных Минобрнауки России, психологические службы созданы в 212 из 234. В министерстве добавили, что в целях сохранения памяти о подвигах героев СВО и воспитания молодежи на их примерах на базе ряда вузов созданы 74 тематических пространства (экспозиции, мемориальные доски, аллеи памяти, именные аудитории). "Акция "Вузы для фронта!" запущена министерством по инициативе российских университетов весной 2023 года. На сегодняшний день к ней присоединились тысячи студентов и преподавателей более 500 образовательных организаций со всей страны. Они на регулярной основе собирают и направляют в новые регионы и зону СВО гуманитарную помощь, деньги на закупку военного снаряжения, изготавливают своими руками полезные устройства для бойцов. Всего с начала запуска акции на фронт было передано свыше 950 тонн полезного груза", - подчеркнули в Минобрнауки. При содействии ведомства с 2022 года на базе 370 вузов открыты штабы акции #МЫВМЕСТЕ, в их работу вовлечено более 75 тысяч студентов из 81 региона, по всей стране за время работы штабов участникам СВО направлено порядка 40 тонн гуманитарного груза, заключили в министерстве.
https://ria.ru/20240126/svo-1923755854.html
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общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Минобрнауки назвало число участников СВО и их детей среди студентов

Минобрнауки РФ: в вузах обучаются более 12,8 тысячи участников СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Студенты на лекции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 12,8 тысячи участников специальной военной операции и более 21,6 тысячи их детей обучаются в вузах РФ, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России.
«
"По итогам приемной кампании 2023 года в пределах квоты принято 1,2 тысячи военнослужащих и 8,1 тысячи детей (участников СВО). На бесплатное обучение переведены 448 человек и 420 детей. Всего в вузах обучается более 12,8 тысячи участников СВО и более 21,6 тысячи их детей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что студентам-участникам СВО и обучающимся, потерявшим близких в ходе СВО, оказывается необходимая психологическая помощь, в вузах, подведомственных Минобрнауки России, психологические службы созданы в 212 из 234.
В министерстве добавили, что в целях сохранения памяти о подвигах героев СВО и воспитания молодежи на их примерах на базе ряда вузов созданы 74 тематических пространства (экспозиции, мемориальные доски, аллеи памяти, именные аудитории).
«
"Акция "Вузы для фронта!" запущена министерством по инициативе российских университетов весной 2023 года. На сегодняшний день к ней присоединились тысячи студентов и преподавателей более 500 образовательных организаций со всей страны. Они на регулярной основе собирают и направляют в новые регионы и зону СВО гуманитарную помощь, деньги на закупку военного снаряжения, изготавливают своими руками полезные устройства для бойцов. Всего с начала запуска акции на фронт было передано свыше 950 тонн полезного груза", - подчеркнули в Минобрнауки.
При содействии ведомства с 2022 года на базе 370 вузов открыты штабы акции #МЫВМЕСТЕ, в их работу вовлечено более 75 тысяч студентов из 81 региона, по всей стране за время работы штабов участникам СВО направлено порядка 40 тонн гуманитарного груза, заключили в министерстве.
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