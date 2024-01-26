МИД России раскрыл настоящую цель США в сфере стратегической стабильности
МИД: США под лозунгом взаимности хотят обеспечить контроль ядерного оружия в РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США под лозунгом взаимности в сфере стратегической стабильности хотят постараться обеспечить контроль за ядерным арсеналом России и минимизировать для себя возможные ядерные риски, для Москвы такие идеи абсурдны и неприемлемы, заявили в МИД РФ.
В министерстве напомнили, что именно США заморозили двусторонний диалог по стратегической стабильности под предлогом "неблагоприятного военно-политического фона". Однако позже США предложили России обособить переговоры по стратстабильности от остальных вопросов и общего контексте в российско-американских отношениях.
"Цель американцев понятна: под лозунгом о взаимности постараться обеспечить контроль за ядерным арсеналом России, а также минимизировать для себя ядерные риски, которые возникают в результате силового давления на нашу страну на грани прямого вооружённого вмешательства. При этом не скрывается задача "вывести за скобки" неядерный компонент военного противоборства и закрепить имеющееся в данной сфере у "коллективного Запада" совокупное преимущество", - говорится в ответах МИД, подготовленных для пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова.
"На фоне всего происходящего считаем американские идеи абсурдными и в корне неприемлемыми. В условиях ведомой Вашингтоном гибридной агрессии против России нет каких-либо оснований не только для дополнительных совместных мер в области контроля над вооружениями и снижения стратрисков, но и в целом для разговора с США по стратстабильности.
При этом там отметили, что на перспективу Россия "не отвергает саму идею контроля над вооружениями и возможность политико-дипломатического урегулирования имеющихся расхождений". "Однако твёрдо обуславливает это предварительным отказом Запада от злонамеренного курса на всесторонний подрыв безопасности России и от демонстративного неуважения к нашим коренным интересам. Кроме того, любое гипотетическое взаимодействие в будущем по стратегической тематике потребовало бы от США готовности к её комплексному рассмотрению – с учётом взаимосвязи всех значимых факторов, а не только тех, которые интересуют Вашингтон. Понадобится, в частности, устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несёт экспансия НАТО на восток, представляющая для нас непосредственную серьёзную угрозу", - заявили в МИД.
В министерстве напомнили, что в декабре 2023 года по дипканалам Москва довела до сведения США свою позицию на ранее озвученные Вашингтоном идеи.
"Изложенные оценки для нас безальтернативны. Россия исходит из того, что в этом вопросе не осталось какой-либо недосказанности", - заключили в министерстве.