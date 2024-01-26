https://ria.ru/20240126/ssha-1923606021.html

МИД Китая назвал США самой большой угрозой безопасности космоса

МИД Китая назвал США самой большой угрозой безопасности космоса - РИА Новости, 26.01.2024

МИД Китая назвал США самой большой угрозой безопасности космоса

США постоянно озвучивают свои теории китайской угрозы в космосе лишь для того, чтобы оправдать расширение своей военной мощи в космическом пространстве, на... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:49

2024-01-26T11:49

2024-01-26T11:49

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китай

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ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. США постоянно озвучивают свои теории китайской угрозы в космосе лишь для того, чтобы оправдать расширение своей военной мощи в космическом пространстве, на самом деле они представляют самую большую угрозу безопасности космоса, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее Космические силы США опубликовали доклад, в котором говорится, что военные США считают, что Россия и Китай разрабатывают вооружение для нейтрализации американских спутников, зачастую маскируя свои разработки, чтобы избежать международного осуждения. При этом Москва неоднократно указывала на усиление со стороны самих США милитаризации космоса и предлагала шаги по сдерживанию этого процесса. "США уже долгое время постоянно повторяют свою теорию о китайской угрозе в космосе, клевещут на Китай, но это не более чем поиск оправдания для расширения своей военной мощи в космосе с целью поддержания своей военной гегемонии", - сказал Ван Вэньбинь. По его словам, "в действительности США открыто рассматривают космос как пространство для борьбы, активно развивают свою военную мощь в космосе, провоцируя конфронтацию между крупными странами". "Они являются самой большой движущей силой милитаризации космоса и превращения его в театр военных действий, а также самой большой угрозой безопасности космоса", - сказал дипломат. По его словам, США давно злоупотребляют космическими технологиями, отслеживают и приближаются на опасное расстояние к космическим аппаратам других стран, увеличивая риск столкновений. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что проблема милитаризации космического пространства требует "пристального внимания". Он отмечал, что Россия считает опасной тенденцией применение США и их союзниками коммерческих спутников "в военных целях для вмешательства во внутренние дела государств и иных подрывных акций", Москва призывает к использованию космической инфраструктуры исключительно в соответствии с положениями Договора о космосе 1967 года. Глава МИД РФ напоминал, что Москва выдвинула в этой связи целый ряд конструктивных инициатив, в частности, совместно с Китаем предложив проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угроз силы в отношении космических объектов. Россия предлагает всем странам мира принять обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе, заявлял ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отмечал, что Москва удовлетворена тем, что уже более 30 государств, включая Россию, официально поддержали эту инициативу, и рассчитывает, что круг ее участников будет расширяться. При этом дипломат подчеркивал, что речь идет о том, чтобы в космосе не было оружия ударного типа, "на это нацелен также российско-китайский проект договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, который мы продолжаем продвигать, несмотря на сопротивление США и их вассалов". В МИД КНР также указывали, что Китай не заинтересован в участии в "космической гонке" с какой бы то ни было страной, "решительно выступает против вепонизации космоса и превращения его в поле боя".

https://ria.ru/20240126/kosmos-1923587977.html

https://ria.ru/20240120/epokha-1922492911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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