https://ria.ru/20240126/ssha-1923582895.html

Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию

Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию - РИА Новости, 26.01.2024

Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию

У США есть рычаги давления на Венгрию и они готовы их использовать, заявил американский посол в Будапеште Дэвид Прессман в интервью Financial Times. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:18

2024-01-26T10:18

2024-01-26T12:28

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виктор орбан

дональд трамп

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. У США есть рычаги давления на Венгрию и они готовы их использовать, заявил американский посол в Будапеште Дэвид Прессман в интервью Financial Times."У нас, безусловно, есть рычаги влияния, это правда <...> И мы готовы использовать наши рычаги", — сказал дипломат.По словам Прессмана, США заботятся о Венгрии и считают ее союзником, который, в свою очередь, отказывается учитывать интересы безопасности США, что крайне необычно. Он также раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за "активное участие" в избирательной кампании в США, открытую поддержку вероятного кандидата от республиканцев Дональда Трампа и призывы к действующему президенту Джо Байдену уйти в отставку.По словам посла, это не то, чего США "ожидают от союзников". По его мнению, правительство Орбана "предпочло бы переждать нынешнюю администрацию" США.Как заявлял Орбан, Будапешт не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим свою точку зрения. По его словам, Трамп понимал это недовольство.Советник венгерского премьера по политическим вопросам Балаж Орбан, отвечая на обвинения со стороны США, подчеркивал, что в основе внешней политики страны лежат национальные интересы. Трамп называл Орбана "великим лидером", "настоящим джентльменом" и "очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны".

https://ria.ru/20240122/pomosch-1922856050.html

https://ria.ru/20240125/vengriya-1923342921.html

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в мире, сша, венгрия, вашингтон (штат), виктор орбан, дональд трамп, джо байден