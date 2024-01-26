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Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию - РИА Новости, 26.01.2024
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10:18 26.01.2024 (обновлено: 12:28 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/ssha-1923582895.html
Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию
Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию - РИА Новости, 26.01.2024
Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию
У США есть рычаги давления на Венгрию и они готовы их использовать, заявил американский посол в Будапеште Дэвид Прессман в интервью Financial Times. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:18
2024-01-26T12:28
в мире
сша
венгрия
вашингтон (штат)
виктор орбан
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. У США есть рычаги давления на Венгрию и они готовы их использовать, заявил американский посол в Будапеште Дэвид Прессман в интервью Financial Times."У нас, безусловно, есть рычаги влияния, это правда &lt;...&gt; И мы готовы использовать наши рычаги", — сказал дипломат.По словам Прессмана, США заботятся о Венгрии и считают ее союзником, который, в свою очередь, отказывается учитывать интересы безопасности США, что крайне необычно. Он также раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за "активное участие" в избирательной кампании в США, открытую поддержку вероятного кандидата от республиканцев Дональда Трампа и призывы к действующему президенту Джо Байдену уйти в отставку.По словам посла, это не то, чего США "ожидают от союзников". По его мнению, правительство Орбана "предпочло бы переждать нынешнюю администрацию" США.Как заявлял Орбан, Будапешт не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим свою точку зрения. По его словам, Трамп понимал это недовольство.Советник венгерского премьера по политическим вопросам Балаж Орбан, отвечая на обвинения со стороны США, подчеркивал, что в основе внешней политики страны лежат национальные интересы. Трамп называл Орбана "великим лидером", "настоящим джентльменом" и "очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны".
https://ria.ru/20240122/pomosch-1922856050.html
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в мире, сша, венгрия, вашингтон (штат), виктор орбан, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Венгрия, Вашингтон (штат), Виктор Орбан, Дональд Трамп, Джо Байден
Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию

Посол США Прессман пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. У США есть рычаги давления на Венгрию и они готовы их использовать, заявил американский посол в Будапеште Дэвид Прессман в интервью Financial Times.
"У нас, безусловно, есть рычаги влияния, это правда <...> И мы готовы использовать наши рычаги", — сказал дипломат.
По словам Прессмана, США заботятся о Венгрии и считают ее союзником, который, в свою очередь, отказывается учитывать интересы безопасности США, что крайне необычно.
Он также раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за "активное участие" в избирательной кампании в США, открытую поддержку вероятного кандидата от республиканцев Дональда Трампа и призывы к действующему президенту Джо Байдену уйти в отставку.
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По словам посла, это не то, чего США "ожидают от союзников". По его мнению, правительство Орбана "предпочло бы переждать нынешнюю администрацию" США.
Как заявлял Орбан, Будапешт не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим свою точку зрения. По его словам, Трамп понимал это недовольство.
Советник венгерского премьера по политическим вопросам Балаж Орбан, отвечая на обвинения со стороны США, подчеркивал, что в основе внешней политики страны лежат национальные интересы.
Трамп называл Орбана "великим лидером", "настоящим джентльменом" и "очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны".
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