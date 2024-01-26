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В США впервые казнили человека с помощью чистого азота - РИА Новости, 26.01.2024
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05:38 26.01.2024 (обновлено: 13:50 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/ssha-1923551695.html
В США впервые казнили человека с помощью чистого азота
В США впервые казнили человека с помощью чистого азота - РИА Новости, 26.01.2024
В США впервые казнили человека с помощью чистого азота
В Алабаме состоялась первая в истории США казнь с помощью азота, жизни лишили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, сообщает офис генпрокурора штата Стива Маршалла. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T05:38
2024-01-26T13:50
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. В Алабаме состоялась первая в истории США казнь с помощью азота, жизни лишили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, сообщает офис генпрокурора штата Стива Маршалла.&quot;Правосудие осуществилось. Смит был умерщвлен&quot;, — заявил Маршалл.По его словам, процедура продлилась около 30 минут.Эта казнь состоялась после неудачных попыток оспорить меру в Верховном суде США и вопреки возражениям ООН и правозащитников.Юджин Смит осужден за заказное убийство в 1988 году. Такая высшая мера санкционирована в трех штатах США, но на практике до сих пор ни разу не применялась. Осужденному пустили азот через дыхательную маску, что спровоцировало гипоксию и в конечном счете смерть.Сторонники такого метода настаивают на его безболезненности, в то время как оппоненты указывают на возможное возникновение проблем, из-за которых казнь может превратиться в пытку. В частности, указывают эксперты, у осужденного могут начаться судороги, он может захлебнуться собственной рвотой, а в случае, если маска не будет прилегать к лицу герметично, процедура умерщвления продлится очень долго.По данным американских СМИ, Смит сам выбрал такой способ. При этом несколько попыток привести к исполнению высшую меру наказания против него оказались безуспешными. В ноябре 2022 года казнь должна была пройти с помощью инъекции смертельного коктейля, но исполнители не смогли в отведенное для казни время ввести катетер в вену осужденного.
https://ria.ru/20231115/azot-1909360462.html
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алабама, сша, в мире, оон
Алабама, США, В мире, ООН
В США впервые казнили человека с помощью чистого азота

В Алабаме впервые в истории США казнили заключенного с помощью чистого азота

© AP Photo / Andrew MedichiniПресс-конференция представителя активистов, выступающих против смертной казни, перед исполнением приговора, вынесенного Кеннету Юджину Смиту
Пресс-конференция представителя активистов, выступающих против смертной казни, перед исполнением приговора, вынесенного Кеннету Юджину Смиту - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Пресс-конференция представителя активистов, выступающих против смертной казни, перед исполнением приговора, вынесенного Кеннету Юджину Смиту
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. В Алабаме состоялась первая в истории США казнь с помощью азота, жизни лишили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, сообщает офис генпрокурора штата Стива Маршалла.
«

"Правосудие осуществилось. Смит был умерщвлен", — заявил Маршалл.

© AP Photo / Alabama Department of CorrectionsКеннет Юджин Смит, которому не удалось ввести смертельную инъекцию
Кеннет Юджин Смит, которому не удалось ввести смертельную инъекцию - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Alabama Department of Corrections
Кеннет Юджин Смит, которому не удалось ввести смертельную инъекцию
По его словам, процедура продлилась около 30 минут.
Эта казнь состоялась после неудачных попыток оспорить меру в Верховном суде США и вопреки возражениям ООН и правозащитников.
Юджин Смит осужден за заказное убийство в 1988 году. Такая высшая мера санкционирована в трех штатах США, но на практике до сих пор ни разу не применялась. Осужденному пустили азот через дыхательную маску, что спровоцировало гипоксию и в конечном счете смерть.
Комиссар тюрьмы штата Алабама Майк Хейли в камере для смертельных инъекций в исправительном учреждении Холмана в Атморе - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Узаконенное убийство. Зачем в США вводят "невиданные ранее" методы казни
15 ноября 2023, 08:00
Сторонники такого метода настаивают на его безболезненности, в то время как оппоненты указывают на возможное возникновение проблем, из-за которых казнь может превратиться в пытку. В частности, указывают эксперты, у осужденного могут начаться судороги, он может захлебнуться собственной рвотой, а в случае, если маска не будет прилегать к лицу герметично, процедура умерщвления продлится очень долго.
По данным американских СМИ, Смит сам выбрал такой способ. При этом несколько попыток привести к исполнению высшую меру наказания против него оказались безуспешными. В ноябре 2022 года казнь должна была пройти с помощью инъекции смертельного коктейля, но исполнители не смогли в отведенное для казни время ввести катетер в вену осужденного.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В УВКПЧ ООН назвали предстоящую казнь азотом в США пыткой
16 января, 16:39
 
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