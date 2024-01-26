https://ria.ru/20240126/ssha-1923551695.html

В США впервые казнили человека с помощью чистого азота

В США впервые казнили человека с помощью чистого азота - РИА Новости, 26.01.2024

В США впервые казнили человека с помощью чистого азота

В Алабаме состоялась первая в истории США казнь с помощью азота, жизни лишили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, сообщает офис генпрокурора штата Стива Маршалла. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T05:38

2024-01-26T05:38

2024-01-26T13:50

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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. В Алабаме состоялась первая в истории США казнь с помощью азота, жизни лишили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, сообщает офис генпрокурора штата Стива Маршалла."Правосудие осуществилось. Смит был умерщвлен", — заявил Маршалл.По его словам, процедура продлилась около 30 минут.Эта казнь состоялась после неудачных попыток оспорить меру в Верховном суде США и вопреки возражениям ООН и правозащитников.Юджин Смит осужден за заказное убийство в 1988 году. Такая высшая мера санкционирована в трех штатах США, но на практике до сих пор ни разу не применялась. Осужденному пустили азот через дыхательную маску, что спровоцировало гипоксию и в конечном счете смерть.Сторонники такого метода настаивают на его безболезненности, в то время как оппоненты указывают на возможное возникновение проблем, из-за которых казнь может превратиться в пытку. В частности, указывают эксперты, у осужденного могут начаться судороги, он может захлебнуться собственной рвотой, а в случае, если маска не будет прилегать к лицу герметично, процедура умерщвления продлится очень долго.По данным американских СМИ, Смит сам выбрал такой способ. При этом несколько попыток привести к исполнению высшую меру наказания против него оказались безуспешными. В ноябре 2022 года казнь должна была пройти с помощью инъекции смертельного коктейля, но исполнители не смогли в отведенное для казни время ввести катетер в вену осужденного.

https://ria.ru/20231115/azot-1909360462.html

https://ria.ru/20240116/kazn-1921675093.html

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алабама, сша, в мире, оон