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Американский сенатор хочет потратить выходные на соглашение о помощи Киеву - РИА Новости, 26.01.2024
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00:38 26.01.2024 (обновлено: 09:32 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/ssha-1923537776.html
Американский сенатор хочет потратить выходные на соглашение о помощи Киеву
Американский сенатор хочет потратить выходные на соглашение о помощи Киеву - РИА Новости, 26.01.2024
Американский сенатор хочет потратить выходные на соглашение о помощи Киеву
Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер в очередной раз заверил о прогрессе на переговорах о границе и помощи Киеву и пообещал работать над... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T00:38
2024-01-26T09:32
в мире
украина
сша
чак шумер
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер в очередной раз заверил о прогрессе на переговорах о границе и помощи Киеву и пообещал работать над ними все выходные. При этом Шумер уже неоднократно заявлял о некоем прогрессе по соглашению о финансировании Украины, которое так и не было достигнуто. Восьмого января он сообщал, что сенаторам удалось добиться "большего прогресса по границе, чем за последние несколько недель", а через десять дней, после встречи с президентом США Джо Байденом, опять заверил: "оптимистичен, чем когда-либо прежде". Тем не менее, не все законодатели поддерживают оптимистичный настрой Шумера. К примеру, сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что разрабатываемый его коллегами законопроект о дополнительном финансировании Украины имеет нулевые шансы на утверждение палатой представителей. По словам Шумера, добиться двухпартийного соглашения "очень сложно", однако отрадно, что переговоры "продолжают продвигаться вперед". "Переговорщики (в числе которых сам Шумер - ред.) будут работать все выходные, чтобы это сделать", - сказал он в ходе выступления в сенате. Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых более 60 предназначены для Украины. Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923464382.html
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923411747.html
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в мире, украина, сша, чак шумер, нато
В мире, Украина, США, Чак Шумер, НАТО
Американский сенатор хочет потратить выходные на соглашение о помощи Киеву

Сенатор США заявил, что будет работать все выходные над сделкой для помощи Киеву

© AP Photo / Mariam ZuhaibЧак Шумер
Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Чак Шумер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер в очередной раз заверил о прогрессе на переговорах о границе и помощи Киеву и пообещал работать над ними все выходные.
При этом Шумер уже неоднократно заявлял о некоем прогрессе по соглашению о финансировании Украины, которое так и не было достигнуто. Восьмого января он сообщал, что сенаторам удалось добиться "большего прогресса по границе, чем за последние несколько недель", а через десять дней, после встречи с президентом США Джо Байденом, опять заверил: "оптимистичен, чем когда-либо прежде". Тем не менее, не все законодатели поддерживают оптимистичный настрой Шумера. К примеру, сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что разрабатываемый его коллегами законопроект о дополнительном финансировании Украины имеет нулевые шансы на утверждение палатой представителей.
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По словам Шумера, добиться двухпартийного соглашения "очень сложно", однако отрадно, что переговоры "продолжают продвигаться вперед".
"Переговорщики (в числе которых сам Шумер - ред.) будут работать все выходные, чтобы это сделать", - сказал он в ходе выступления в сенате.
Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых более 60 предназначены для Украины.
Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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