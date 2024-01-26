https://ria.ru/20240126/sroki-1923598640.html

Путин поручил закрепить сроки выплат родным погибших участников СВО

Путин поручил закрепить сроки выплат родным погибших участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024

Путин поручил закрепить сроки выплат родным погибших участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить сроки выплат членам семей погибших участников спецоперации - не более трех месяцев, говорится в РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:19

2024-01-26T11:19

2024-01-26T11:19

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить сроки выплат членам семей погибших участников спецоперации - не более трех месяцев, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений. Поручения даны по итогам встречи президента с членами семей военнослужащих – погибших участников СВО. "Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих: осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления, либо направление членам этих семей уведомления об отказе в осуществлении выплат с указанием причин такого отказа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240119/sotspodderzhka-1922265622.html

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общество, россия, владимир путин