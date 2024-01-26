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Путин поручил закрепить сроки выплат родным погибших участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:19 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/sroki-1923598640.html
Путин поручил закрепить сроки выплат родным погибших участников СВО
Путин поручил закрепить сроки выплат родным погибших участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Путин поручил закрепить сроки выплат родным погибших участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить сроки выплат членам семей погибших участников спецоперации - не более трех месяцев, говорится в РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:19
2024-01-26T11:19
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить сроки выплат членам семей погибших участников спецоперации - не более трех месяцев, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений. Поручения даны по итогам встречи президента с членами семей военнослужащих – погибших участников СВО. "Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих: осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления, либо направление членам этих семей уведомления об отказе в осуществлении выплат с указанием причин такого отказа", - говорится в сообщении.
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил закрепить сроки выплат родным погибших участников СВО

Путин поручил законодательно закрепить сроки выплат родным погибших на СВО

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить сроки выплат членам семей погибших участников спецоперации - не более трех месяцев, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.
Поручения даны по итогам встречи президента с членами семей военнослужащих – погибших участников СВО.
"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих: осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления, либо направление членам этих семей уведомления об отказе в осуществлении выплат с указанием причин такого отказа", - говорится в сообщении.
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