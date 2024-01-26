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Молдавия включила в новый санкционный список умершего журналиста - РИА Новости, 26.01.2024
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15:55 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/spisok-1923692588.html
Молдавия включила в новый санкционный список умершего журналиста
Молдавия включила в новый санкционный список умершего журналиста - РИА Новости, 26.01.2024
Молдавия включила в новый санкционный список умершего журналиста
Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) представила санкционный список лиц и компаний, включив в него главу Гагаузии Евгению Гуцул, парламентариев от... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:55
2024-01-26T15:55
в мире
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
владимир плахотнюк
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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) представила санкционный список лиц и компаний, включив в него главу Гагаузии Евгению Гуцул, парламентариев от запрещенной в стране партии "Шор" и даже журналиста, который скончался почти три года назад. Авторы документа утверждают, что в отношении его фигурантов должны действовать ограничительные меры. В частности, основанием для этого называется связь с попавшими под международные санкции олигархом Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Иланом Шором. "Приказываю утвердить список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений", - говорится в приказе директора СИБ Александра Мустяцэ, опубликованном в законодательном вестнике "Официальный монитор". В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции попал и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году. Среди партий в документе названы два политобъединения - "Шанс" и "Альтернативная сила спасения Молдавии". К попавшим под санкции юрлицам власти отнесли и поставщика газа Nordgaz Furnizare, который предлагал поставки для Гагаузии почти вдвое дешевле, чем для остальной Молдавии. В июне 2023 года Евросоюз впервые применил персональные санкции, как утверждалось, за дестабилизацию политической обстановки в Молдавии. В список вошли лидер партии "Шор" Илан Шор, его соратница Марина Таубер, беглый олигарх и бывший политик Владимир Плахотнюк, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и российский бизнесмен Игорь Чайка, считающийся приближенным к бывшему президенту и лидеру Социалистической партии Молдавии Игорю Додону.
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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, владимир плахотнюк, илан шор
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Владимир Плахотнюк, Илан Шор
Молдавия включила в новый санкционный список умершего журналиста

СИБ Молдавии представил санкционный список, включив в него умершего журналиста

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) представила санкционный список лиц и компаний, включив в него главу Гагаузии Евгению Гуцул, парламентариев от запрещенной в стране партии "Шор" и даже журналиста, который скончался почти три года назад.
Авторы документа утверждают, что в отношении его фигурантов должны действовать ограничительные меры. В частности, основанием для этого называется связь с попавшими под международные санкции олигархом Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Иланом Шором.
«
"Приказываю утвердить список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений", - говорится в приказе директора СИБ Александра Мустяцэ, опубликованном в законодательном вестнике "Официальный монитор".
В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции попал и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году. Среди партий в документе названы два политобъединения - "Шанс" и "Альтернативная сила спасения Молдавии". К попавшим под санкции юрлицам власти отнесли и поставщика газа Nordgaz Furnizare, который предлагал поставки для Гагаузии почти вдвое дешевле, чем для остальной Молдавии.
В июне 2023 года Евросоюз впервые применил персональные санкции, как утверждалось, за дестабилизацию политической обстановки в Молдавии. В список вошли лидер партии "Шор" Илан Шор, его соратница Марина Таубер, беглый олигарх и бывший политик Владимир Плахотнюк, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и российский бизнесмен Игорь Чайка, считающийся приближенным к бывшему президенту и лидеру Социалистической партии Молдавии Игорю Додону.
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В миреМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулВладимир ПлахотнюкИлан Шор
 
 
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