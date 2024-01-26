https://ria.ru/20240126/spetssluzhby-1923545716.html

MI6 готовит украинские ДРГ для провокаций на АЭС, рассказал Нарышкин

MI6 готовит украинские ДРГ для провокаций на АЭС, рассказал Нарышкин - РИА Новости, 26.01.2024

MI6 готовит украинские ДРГ для провокаций на АЭС, рассказал Нарышкин

Спецслужбы Запада, прежде всего британская разведка MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций на АЭС в России, заявил в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T03:07

2024-01-26T03:07

2024-01-26T10:13

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сергей нарышкин

британская разведывательная служба mi6

в мире

украина

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Спецслужбы Запада, прежде всего британская разведка MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций на АЭС в России, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин."Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации", — отметил Нарышкин.В 2023 году сообщалось об обезвреживании в России украинских ДРГ, нацеленных на некоторые АЭС.В сентябре того же года на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин рассказал, что задержанные члены одной из таких диверсионных групп признались, что их готовили под руководством британских инструкторов. В Москве заявляли, что планы Киева и стоящего за ним Лондона совершить диверсии против российских АЭС надо квалифицировать как ядерный терроризм. Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923337560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нарышкин о подготовке украинских ДРГ для провокаций на АЭС в России Спецслужбы Запада, прежде всего британская разведка MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций в отношении АЭС в России, заявил в интервью РИА Новости глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 2024-01-26T03:07 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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