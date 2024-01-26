https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923751711.html
Путин поблагодарил военных за решение принять участие в СВО
Путин поблагодарил военных за решение принять участие в СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Путин поблагодарил военных за решение принять участие в СВО
Участие в боевых действиях не может не влиять на человека и его мировосприятие, одно дело - смотреть об этом в интернете и совсем другое - оказаться в окопах,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:24
2024-01-26T19:24
2024-01-26T19:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Участие в боевых действиях не может не влиять на человека и его мировосприятие, одно дело - смотреть об этом в интернете и совсем другое - оказаться в окопах, где "пули свистят и беспилотники как мухи летают, где холодно и опасно", заявил президент РФ Владимир Путин. В пятницу он встретился в Санкт-Петербурге со студентами-участниками специальной военной операции. Президент в начале беседы отметил, что на встрече есть и мобилизованные, но большинство участников - молодые люди, которые самостоятельно решили направиться в зону боевых действий. Он добавил, что многие не воспользовались возможностью продолжить обучение, "а наоборот прервали учебу для того, чтобы родине послужить в особо сложных, тяжелых условиях". "Думаю, что все вы, вернувшись из зоны боевых действий, - вы наверняка сами это все уже осознали - совсем уже вернетесь другими людьми. Потому что одно дело смотреть в интернете, смотреть чьи-то выступления, а другое дело оказаться в окопах, где падают снаряды, где пули свистят, где мины, где беспилотники как мухи летают, где холодно и опасно. Это совсем другая история, это не может не влиять на человека, на его мировосприятие в целом", - сказал Путин. "Но тем не менее все-таки все люди взрослые и сознательно принимали соответствующие решения. Знаю, что ваши близкие, родственники с одной стороны гордятся вами, а с другой стороны очень за вас переживают, молятся за вас — сомнений нет", - добавил он. Президент поблагодарил бойцов и их близких. "Я и вас хочу поблагодарить за это решение, и низко поклониться вашим родителям за то, что они воспитали таких молодых людей, как вы", - обратился Путин к участникам встречи.
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россия, санкт-петербург, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Общество
Путин поблагодарил военных за решение принять участие в СВО
Путин поблагодарил военных и их близких за решение принять участие в СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Участие в боевых действиях не может не влиять на человека и его мировосприятие, одно дело - смотреть об этом в интернете и совсем другое - оказаться в окопах, где "пули свистят и беспилотники как мухи летают, где холодно и опасно", заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу он встретился в Санкт-Петербурге
со студентами-участниками специальной военной операции. Президент в начале беседы отметил, что на встрече есть и мобилизованные, но большинство участников - молодые люди, которые самостоятельно решили направиться в зону боевых действий. Он добавил, что многие не воспользовались возможностью продолжить обучение, "а наоборот прервали учебу для того, чтобы родине послужить в особо сложных, тяжелых условиях".
"Думаю, что все вы, вернувшись из зоны боевых действий, - вы наверняка сами это все уже осознали - совсем уже вернетесь другими людьми. Потому что одно дело смотреть в интернете, смотреть чьи-то выступления, а другое дело оказаться в окопах, где падают снаряды, где пули свистят, где мины, где беспилотники как мухи летают, где холодно и опасно. Это совсем другая история, это не может не влиять на человека, на его мировосприятие в целом", - сказал Путин.
"Но тем не менее все-таки все люди взрослые и сознательно принимали соответствующие решения. Знаю, что ваши близкие, родственники с одной стороны гордятся вами, а с другой стороны очень за вас переживают, молятся за вас — сомнений нет", - добавил он.
Президент поблагодарил бойцов и их близких.
"Я и вас хочу поблагодарить за это решение, и низко поклониться вашим родителям за то, что они воспитали таких молодых людей, как вы", - обратился Путин к участникам встречи.
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